Madhyamam
    Saudi Arabia
    22 Jan 2026 8:07 AM IST
    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ വി​ര​സ​ത​യി​ലും ത​ളി​ർ​ത്ത്​ കാ​വ്യ​സ​പ​ര്യ

    ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം

    ജു​ബൈ​ൽ: കൈ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റി​ലെ മേ​ശ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഓ​ടു​മ്പോ​ഴും അ​ൻ​സാ​രി ബ​ഷീ​റി​െൻറ മ​ന​സ്സി​ൽ ക​വി​ത​യു​ടെ ഈ​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ത​ല്ലു​ക​യാ​ണ്. റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സി​റ്റ് 11ലെ ​അ​ൽ​നാ​സ് റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റി​ൽ മാ​നേ​ജ​രാ​യ ഈ ​കൊ​ല്ലം കൊ​ട്ടി​യം പ​റ​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി, പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ മ​ടു​പ്പു​ക​ളെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ല്ല​മ്പ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ കാ​വ്യ​യാ​ത്ര​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്ന​ത് ഉ​മ്മ സാ​ബി​റ ബീ​വി​യാ​ണ്. കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം കോ​ള​ജി​ലെ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ഴു​ത്ത്, പി​ന്നീ​ട് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും നാ​ട്ടി​ലെ തു​ന്ന​ൽ ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ​ട​ർ​ന്നു. ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ മ​ക​ൾ അ​സ്‌​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​െൻറ എ​ഴു​ത്തി​ന് ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ക​ട​ലാ​സ് തു​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ കു​റി​ച്ചി​ടു​ന്ന വ​രി​ക​ളാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ക​വി​ത​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന​കം മു​ന്നൂ​റോ​ളം ക​വി​ത​ക​ൾ അ​ൻ​സാ​രി ര​ചി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​വ്. സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യ ‘ഹി​ന്ദു​വാ​കു​ന്നു ഞാ​ൻ’ എ​ന്ന ക​വി​ത സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ല​ട​ക്കം വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘ഒ​റ്റ​ച്ചെ​രി​പ്പു​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത് എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി ആ​ണ്. പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി​ക​ളാ​യ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദും ബി.​കെ. ഹ​രി​നാ​രാ​യ​ണ​നും ഈ ​കൃ​തി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യെ​ന്ന​ത് അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​​ന്റെ ‘വി​ദ്യാ​ല​യം പ്ര​തി​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്’ ആ​ദ​രം, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ഫോ​ക്ക​സ് മ​ല​യാ​ളം ലൈ​വ് ‘കാ​വ്യ​സ്വ​രം’ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം, കൊ​ട്ടി​യം പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​െൻറ ‘മാ​ൻ ഓ​ഫ് ലെ​റ്റേ​ഴ്സ് 2023’, ക​ർ​മ സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം, വ​ള്ള​ത്തോ​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം എ​ന്നീ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    എ​ഴു​ത്തി​ന് പു​റ​മെ സി​നി​മ​ക​ളി​ലും സീ​രി​യ​ലു​ക​ളി​ലും മു​ഖം കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ൻ​സാ​രി, ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലും ത​െൻറ ക​വി​ത​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ന്ന​ൽ ജോ​ലി മു​ത​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് വാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്ന ജീ​വി​ത പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ക​വി​ത​യെ കൈ​വി​ടാ​ത്ത അ​ൻ​സാ​രി​ക്ക് ഭാ​ര്യ ന​ജീ​ബ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ അ​സ്‌​ന​യും അ​ദി​നും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    റി​യാ​ദി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ ക​വി​താ​ലാ​പ​നം ഇ​ന്നും ഒ​രൊ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റ​ലാ​ണ്. ത​െൻറ ക​ർ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും, പ്ര​വാ​സ​ത്തി​െൻറ വി​ര​സ​ത​ക​ളി​ൽ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് അ​ൻ​സാ​രി ബ​ഷീ​ർ ത​െൻറ കാ​വ്യ​സ​പ​ര്യ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

