Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:40 AM IST

    ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം കേ​ളി’ പൊ​തി​ച്ചോ​ർ വി​ത​ര​ണം

    ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം കേ​ളി’ പൊ​തി​ച്ചോ​ർ വി​ത​ര​ണം
    ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​പി.​എം വൈ​ത്തി​രി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സു​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വ്വം കേ​ളി’ ല​ക്ഷം പൊ​തി​ച്ചോ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ വ​ർ​ഗീ​സ് വൈ​ദ്യ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ത​രി​യോ​ട് യൂ​നി​റ്റ് മു​ഖേ​ന കി​ട​പ്പ് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വി​ത​ര​ണം സി.​പി.​എം വൈ​ത്തി​രി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​പി.​എം വൈ​ത്തി​രി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​പി.​എം ത​രി​യോ​ട് ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ.​ടി. ബി​ജു, വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ഉ​ണ്ണി, പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ത​രി​യോ​ട് യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​സിം, കേ​ളി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന അ​ഷ​റ​ഫ് മേ​പ്പാ​ടി, പൗ​ലോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ 45 കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ കേ​ളി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​സ്ത​ഫ പ​റ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ഷി​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

