Madhyamam
    28 Nov 2025 8:58 AM IST
    28 Nov 2025 8:58 AM IST

    ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര ചി​ത്ര​മാ​യി 'റ​ഫ'​യി​ലെ ലി​ന ഗ്രാ​മം

    ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര ചി​ത്ര​മാ​യി 'റ​ഫ'​യി​ലെ ലി​ന ഗ്രാ​മം
    റ​ഫ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ലി​ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​​ന്റെ കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ



    യാം​ബു: ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സൗ​ദി​യി​ലെ ഒ​രു പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​മാ​ണ് ‘ലി​ന’. റ​ഫ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന് തെ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഈ ​ഗ്രാ​മം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    മ​ണ​ൽ പ​ര​പ്പാ​യ സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളും കു​ന്നി​ൻ ചെ​രു​വു​ക​ളും മേ​ച്ചി​ൽ​പ്പു​റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ശാ​ദ്വ​ല ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ണ​ൽ​ക്കു​ന്നു​ക​ളും മേ​ടു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നീ​ണ്ടു​നി​വ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം വ​ള​രു​ന്ന വി​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പു​ല്ലു​ക​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശം ഹ​രി​ത ശോ​ഭ​യി​ൽ വി​ള​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ൾ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്.

    ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​യ സു​ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ മ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​സ്യ​വൈ​വി​ധ്യം ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ വേ​റി​ട്ട പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ വേ​ള​ക​ൾ പ്ര​കൃ​തി​സ്നേ​ഹി​ക​ളെ​യും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്നു. നി​യ​ന്ത്രി​ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റു മ​രു​ഭൂ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഞ്ചാ​രം ചാ​രു​ത​യാ​ർ​ന്ന കാ​ഴ്ച​ഭം​ഗി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 31വ​രെ സൗ​ദി വ​ന്യ​ജീ​വി അ​തോ​റി​റ്റി സീ​സ​ണ​ൽ ക​ന്നു​കാ​ലി മേ​ച്ചി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മി​ക​വു​റ്റ മേ​ച്ചി​ൽ​പ്പു​റ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. മേ​ച്ചി​ൽ​പ്പു​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യും അ​വ​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

