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    'ലി​ബ​റ​ല്‍ സൂ​ഫി​സം വി​ശ്വാ​സ രം​ഗ​ത്ത് വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും'; ഡോ. ​ഹു​സൈ​ന്‍ മ​ട​വൂ​ര്‍

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    dr Hussain Madavoor
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    ഡോ. ​ഹു​സൈ​ന്‍ മ​ട​വൂ​ര്‍

    ജു​ബൈ​ൽ: ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ശ്വാ​സ സം​ഹി​ത തൗ​ഹീ​ദാ​ണെ​ന്നും, ആ​ധി​കാ​രി​ക പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഖു​ര്‍ആ​നും പ്ര​വാ​ച​ക സു​ന്ന​ത്തു​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ലി​ബ​റ​ല്‍ സൂ​ഫി​സം പോ​ലു​ള്ള നൂ​ത​ന ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക​ള്‍ വി​ശ്വാ​സ രം​ഗ​ത്ത് വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​എ​ന്‍.​എം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​ഹു​സൈ​ന്‍ മ​ട​വൂ​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. സൗ​ദി ഈ​സ്‌​റ്റേ​ണ്‍ പ്രൊ​വി​ന്‍സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍ സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ല്‍കോ​ബാ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​ത​നി​രാ​സ​വും, ലി​ബ​റ​ല്‍ ചി​ന്താ​ഗ​തി​യും, കു​ത്ത​ഴി​ഞ്ഞ ലൈം​ഗി​ക​ത​യും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ മൗ​ലി​ക വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളെ​യും വി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​വ സ്വ​ത​ന്ത്ര സൂ​ഫി​സ​വും ത​ല​യു​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​ന്നെ​തി​രി​ല്‍ പ്രാ​മാ​ണി​ക​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ബോ​ധ​ന​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ നി​ഷ്‌​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന ശ​രീ​അ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന​വും പ​ര​ലോ​ക വി​ജ​യ​വു​മു​ള്ള​ത്. ഖു​ര്‍ആ​നും സു​ന്ന​ത്തു​മാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​ന്നും തൗ​ഹീ​ദാ​ണ് വി​ശ്വാ​സ സം​ഹി​ത യെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ലാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം. നാ​നാ ദി​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും അ​ന​വ​ധി മു​സ്ലിം​ക​ള്‍ സ​ദാ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ട് പ​വി​ത്ര മ​സ്ജി​ദു​ക​ളു​ള്ള ഈ ​മ​ണ്ണി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ ആ​ദ​ര്‍ശം പ​ക​ര്‍ന്നു ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റു​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ ശ്ര​ദ്ധ​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സൗ​ദി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം റി​യാ​ദി​ല്‍ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ്വി​ദി​ന ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫോ​റ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഹ്യു​മ​ൺ റി​സോ​ഴ്‌​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി.​എ​ഫ്) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ന്‍ മ​ട​വൂ​ര്‍. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ര്‍ ഈ​സ്റ്റേ​ണ്‍ പ്രൊ​വി​ന്‍സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ക​രി​യ്യ മ​ങ്ക​ട ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ര്‍ സ​ല​ഫി സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ബാ​ര്‍ ഹി​ദാ​യ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് പ്ര​ബോ​ധ​ക​ന്‍ അ​ജ്മ​ല്‍ മ​ദ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Liberal Sufism Distorts Faith
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