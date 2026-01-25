Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Jan 2026 9:10 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 9:10 AM IST

    മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കാ​യി കൈ​കോ​ർ​ക്കാം; ജു​ബൈ​ലി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം

    മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കാ​യി കൈ​കോ​ർ​ക്കാം; ജു​ബൈ​ലി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ത​സ്കി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ സ​ഖാ​ഫി മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: സ​ർ​വ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​യാ​യ ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത്വ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ്യ​ൻ സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​ർ ന​യി​ച്ച ‘മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’ കേ​ര​ള​യാ​ത്ര​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ണ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.​സ​മാ​ധാ​ന​വും ഐ​ശ്വ​ര്യ​വു​മു​ള്ള ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, മാ​ന​വി​ക​ത​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഗ​മം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​നും പ​രി​ഹാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​നാ​വ​ശ്യ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി മ​നു​ഷ്യ​നും മ​നു​ഷ്യ​ത്ത്വ​വു​മാ​ണ് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ത​സ്കി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ സ​ഖാ​ഫി മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ട്ടി​ണി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണം. ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഈ​സ്​​റ്റ്​ ചാ​പ്റ്റ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൗ​ക്ക​ത്ത് സ​ഖാ​ഫി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ജ​ബ്ബാ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ കൊ​ടി​ഞ്ഞി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​കേ​ഷ് (ന​വോ​ദ​യ), അ​ഷ​റ​ഫ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം (ന​വോ​ദ​യ), ഷൗ​ക്ക​ത്ത് നീ​ല​ഗി​രി (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Let's join hands for peace; ICF solidarity gathering in Jubail
