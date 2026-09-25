ഇന്ന് ലോക ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനം; ആരോഗ്യകരമായ ഭാവിക്കായി ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ ശാക്തീകരിക്കാംtext_fields
പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, കാൻസർ തുടങ്ങിയ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ വർധനവ്, ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യരംഗത്തിെൻറ വളർച്ച, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ‘ആരോഗ്യകരമായ ഭാവിക്കായി ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ ശാക്തീകരിക്കുക’ എന്ന സന്ദേശവുമായി ലോക ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനം കടന്നുവരുന്നത്. ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്നിെൻറ അനിവാര്യതയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രഫഷനൽ കഴിവുകൾ, അർഹമായ അംഗീകാരം, അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിൽ ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മാറേണ്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
രോഗികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സമീപിക്കാനാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ പ്രധാനികളാണ് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ. മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അവരുടെ സേവനം. മരുന്നുകളുടെ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കൽ, രോഗി കൗൺസലിങ്, ചികിത്സാനുസരണം, ആരോഗ്യബോധവത്കരണം, രോഗപ്രതിരോധം, മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ, ആവശ്യാനുസരണം രോഗികളെ ഡോക്ടർമാരിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം അവരുടെ പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ വെറുമൊരു “മരുന്ന് വിതരണക്കാരൻ” എന്ന പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രം കാണുന്ന സമീപനം അടിയന്തരമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം
ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിൽ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ പങ്കും ഉത്തരവാദിത്വവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യപരിചരണ സംവിധാനത്തിൽ ഇവരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വ്യക്തമായ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കണം. സമൂഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കമ്യൂണിറ്റി ഫാർമസികളെ വെറും മരുന്ന് വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളായി കാണാതെ ആരോഗ്യബോധവത്കരണം, രോഗപ്രതിരോധം, കൗൺസലിങ്, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യപരിശോധന എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്ന ആരോഗ്യപരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കണം. ഇതിനായി ആവശ്യമായ പരിശീലനം, പ്രഫഷനൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്വം, കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തൽ, റഫറൽ സംവിധാനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ കഴിവുകൾ കാലാനുസൃതമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രഫഷനൽ ഡവലപ്മെൻറ് (സി.പി.ഡി) കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണം. പുതിയ മരുന്നുകൾ, ആന്റി മൈക്രോബിയൽ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്, ക്രോണിക് ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റ്, പേഷ്യന്റ് കൗൺസലിങ്, ഫാർമകോവിജിലൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നീ മേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായ പരിശീലനം നൽകണം. ഒപ്പം, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമായി ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഹെൽത്ത് കെയർ മോഡൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
അംഗീകാരവും അർഹമായ പ്രതിഫലവുംഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുന്നതോടൊപ്പം പ്രഫഷനൽ അംഗീകാരവും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരവും സേവനങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലവും ഉറപ്പാക്കണം.
ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് നൽകുന്ന പ്രഫഷനൽ സേവനത്തെ സൗജന്യ അധിക സേവനമായി കാണാതെ ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സേവനമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം, ആവശ്യമായ പരിശീലനം, വ്യക്തമായ പ്രഫഷനൽ ചുമതല, ഉത്തരവാദിത്വം, അർഹമായ പ്രതിഫലം എന്ന സമഗ്ര സമീപനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ മാതൃകകൾ അതേപടി പകർത്തേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, അവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രഫഷനൽ അംഗീകാരം, രോഗികേന്ദ്രീകൃത സേവനങ്ങൾ, തുടർച്ചയായ പരിശീലനം, അർഹമായ പ്രതിഫലം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള നിക്ഷേപം
ഫാർമസിസ്റ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപമാണ്. ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ ശാക്തീകരിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ മരുന്ന് സേവനം ലഭിക്കുകയും ആരോഗ്യസംവിധാനം കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട്, ലോക ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനം ഒരു ദിവസത്തെ ആഘോഷമായി മാത്രം അവസാനിക്കരുത്.
ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കാനും അവരുടെ സേവനങ്ങളെ ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറ്റാനും അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആഹ്വാനമായി ഈ ദിനം മാറണം. ഇന്നത്തെ ഫാർമസിസ്റ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നാളെയുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലോകം പടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കൂ.
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