Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 March 2026 11:06 AM IST
    Updated On
    12 March 2026 11:06 AM IST

    ‘ലെ​റ്റ്‌​സ് ഡു ​ഇ​റ്റ് ടു​ഗ​ദ​ർ’; വ​നി​താ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നോ​മ്പ് തു​റ

    ‘ലെ​റ്റ്‌​സ് ഡു ​ഇ​റ്റ് ടു​ഗ​ദ​ർ’; വ​നി​താ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നോ​മ്പ് തു​റ
    അ​ൽ​ഖ​ർ​ജി​ലെ മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ലെ​റ്റ്‌​സ് ഡു ​ഇ​റ്റ് ടു​ഗ​ദ​ർ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്: ലോ​ക വ​നി​താ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ​ഖ​ർ​ജി​ലെ മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ലെ​റ്റ്‌​സ് ഡു ​ഇ​റ്റ് ടു​ഗ​ദ​ർ’ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ദോ​സ​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മ്പ​തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും നോ​മ്പി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​റി​ൻ​സി, അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് എം.​സി.​എ​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ന​ഴ്സ് ഷെ​റീ​ന, അ​ൽ ദോ​സ​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ന​ഴ്സ് റു​ഷ്ദ ഷും​നാ​സ്, കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ന​ഴ്സ് ഷീ​ബ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നോ​മ്പ് തു​റ​ക് രു​ചി​പ​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​ഹ്സാ​ന ഷാ​ന​വാ​സ് ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു.​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ശാ​രി​ബ നാ​സ​ർ, ഷൈ​മ റി​യാ​സ്, ഇ​ഹ്സാ​ന ഷാ​ന​വാ​സ്‌, അ​ഹ്സ​ന ശ​രീ​ഫ്, നാ​ജി​യ നാ​സ​ർ, അ​ജ്മി​ല, അ​ഫീ​ഫ, ഷ​ഹാ​ന, നാ​ദി​യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ലെ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ.

    iftargatheringWomans
