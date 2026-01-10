Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:46 AM IST

    ഉത്തരേന്ത്യൻ മോഡൽ വിജയിക്കുമോ?

    ഉത്തരേന്ത്യൻ മോഡൽ വിജയിക്കുമോ?
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​നം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വ​ലി​യ വി​ജ​യം യു.​ഡി.​എ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വാ​നോ​ള​മു​യ​ർ​ത്തി. അ​തി​ന് ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ഒ​രു​ങ്ങാ​നു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​െൻറ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പ് പ​തി​വി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ഒ​രു​പ​ടി കൂ​ടി മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​ട്ടാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​െൻറ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​വാ​നും അ​തേ​റ്റു​പ​റ​യു​വാ​നും സി.​പി.​എം മ​ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തെ​ന്ന് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ത​ന്നെ ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വും ശ​ബ​രി​മ​ല​കൊ​ള്ള​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​ര​മു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​െൻറ ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ത് സ​മ്മ​തി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള സി.​പി.​എ​മ്മി​െൻറ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ദ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വീ​ഴ്ച​ക​ൾ മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​തും അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കാ​മെ​ന്ന സി.​പി.​എം ചി​ന്ത പ്ര​ബു​ദ്ധ​രാ​യ കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യു​ടെ സാ​മാ​ന്യ ബു​ദ്ധി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​ച്ച​യാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് എ.​കെ. ബാ​ല​െൻറ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യും അ​തി​​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലും ക​ണ്ട​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ഇ​റ​ക്കി അ​തി​നു​ള്ള കോ​പ്പ് കൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ആ ​പ​ദ്ധ​തി എ​ട്ടു​നി​ല​യി​ൽ പൊ​ട്ടി. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി നി​ര​ന്ത​രം ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടി​െൻറ ഏ​കീ​ക​ര​ണം സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന സി.​പി.​എം സ്വ​യം കു​ഴി തോ​ണ്ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    വി​ദ്യാ​സ​മ്പ​ന്ന​രും ഉ​യ​ർ​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ബോ​ധ​വു​മു​ള്ള കേ​ര​ള ജ​ന​ത ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​മെ​ന്ന ബു​ദ്ധി സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹി​ന്ദു വോ​ട്ടു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പോ​ൾ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​റ​ച്ച് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാ​ൻ പ​റ്റി​യാ​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​മെ​ന്ന കു​ടി​ല ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ പ​യ​റ്റു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷെ ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ചാ​ണ​ക്യ ത​ന്ത്രം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തും. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഈ ​ത​ന്ത്രം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യു​ള്ള​ത്.

    ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ബി.​ജെ.​പി പോ​ലും ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​ര​വും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സി.​പി.​എ​മ്മി​െൻറ ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രും ചി​ന്ത​ക​രും പോ​ലും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഈ ​തീ​ക്ക​ളി​യി​ൽ​നി​ന്നും പി​ന്മാ​റാ​ൻ അ​വ​ർ ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത് മ​തേ​ത​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സോ​ഷ്യ​ൽ ഫാ​ബ്രി​ക്കി​ന് ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ക്ക് ചെ​റു​താ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ്വ​യം പ്ര​ബു​ദ്ധ​രെ​ന്ന് മേ​നി ന​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള​വും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​ന്ത് വ്യ​ത്യാ​സം എ​ന്നേ ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​വൂ.


    Girl in a jacket

