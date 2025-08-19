Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    19 Aug 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 11:47 AM IST

    അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളെ ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു

    അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളെ ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു
    ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​

    ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ

    റി​യാ​ദ്​: അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നു​ള്ള ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി​യും ഫ്രാ​ൻ​സും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തെ ല​ബ​നാ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഔ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ​അ​റ​ബി​യ ടി.​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ല​ബ​നാ​നി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൂ​ന്യ​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഔ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ബ​നാ​നി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ലും പൊ​തു​വെ​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നും ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു. ല​ബ​നാ​ൻ സൗ​ദി​യു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ങ്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    സി​റി​യ​യും ല​ബ​നാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ യോ​ഗം സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത​തി​നും ഔ​ൺ ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​റി​യ​യും ല​ബ​നാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു സി​റി​യ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ വ​ര​വി​നാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഔ​ൺ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

