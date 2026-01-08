Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 8:48 AM IST

    ‘ലേ​ൺ ദ ​ഖു​ർ​ആ​ൻ’ ഒ​മ്പ​താം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ‘ലേ​ൺ ദ ​ഖു​ർ​ആ​ൻ’ ഒ​മ്പ​താം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘ലേ​ൺ ദ ​ഖു​ർ​ആ​ൻ’ പ​ഠ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​മ്പ​താം ഘ​ട്ടം സി​ല​ബ​സി​ന്റെ ആ​ദ്യ കോ​പ്പി ന​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര​യി​ൽ നി​ന്നും മ​നോ​ജ്‌ മാ​ത്യു സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘ലേ​ൺ ദ ​ഖു​ർ​ആ​ൻ’ പ​ഠ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​മ്പ​താം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സി​ല​ബ​സ് വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ്‌ മാ​ത്യു ആ​ദ്യ കോ​പ്പി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പ്ര​പ​ഞ്ച സ്ര​ഷ്ടാ​വാ​യ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നെ ധി​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തൊ​ഴി​കെ ഏ​ത് കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ത​​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​നു​സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ വാ​ക്യം ത​ന്നെ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​റു​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ന് പ​ല​രും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ ന​ന്മ​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ന​ന്മ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​വി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​എ​സ്.​എം പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ന​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​കാ​ര പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ ആ​ദ്യ വ​രി​ക​ൾ ത​ന്നെ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ഉ​ൽ​ബോ​ധ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​റി​വ് നേ​ടു​മ്പോ​ൾ സം​സ്കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ന് വി​ദ്യാ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ പ​ല​ർ​ക്കും ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​തും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന് അ​ട​ക്കം അ​ടി​മ​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തും ഭൗ​തി​ക അ​റി​വി​ന്റെ കൂ​ടെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വ് കൂ​ടി മ​നു​ഷ്യ​ന് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന് പ​ര​ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​തി​ഫ​ല​മു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ന​മ്മ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തും പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തു​മെ​ല്ലാം സ​ജീ​വ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ‘നി​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കൂ... ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​വ​രെ എ​ല്ലാം പ​ഠി​പ്പി​ക്കും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബാ​ദു​ഷ ബാ​ഖ​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി സം​സാ​രി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

