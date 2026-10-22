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    ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ദേ​ശീ​യ സം​ഗ​മം നാ​ളെ റി​യാ​ദി​ൽ

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    റി​യാ​ദ് ശി​ഫ​യി​ലെ ഹൈ​ക്ലാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ദേ​ശീ​യ സം​ഗ​മം നാ​ളെ റി​യാ​ദി​ൽ
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    റി​യാ​ദ്: മാ​റു​ന്ന കാ​ലം, മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ​ർ​ശം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ത്ഹ ദ​അ്‌​വ സെ​ന്റ​റും റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 26ാമ​ത് ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ദേ​ശീ​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23ന് ​റി​യാ​ദ് ശി​ഫ​യി​ലെ ഹൈ​ക്ലാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ മീ​റ്റ്, പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം, വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം, ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം, ബാ​ല​സ​മ്മേ​ള​നം, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മീ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. വൈ​കി​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ത്ഹ ജാ​ലി​യ​ത്ത് മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ സോ​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കെ.​എ​ൻ.​എം സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൂ​ർ​ഷ, പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​രും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രു​മാ​യ എം.​എം. അ​ക്ബ​ർ, ശാ​ഹി​ദ് മു​സ്‌​ലിം ഫാ​റൂ​ഖി, ശു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി ആ​ല​പ്പു​ഴ, ജം​ഷി​ദ് സു​ല്ല​മി ഇ​രു​വ​റ്റി, അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ, ക​ബീ​ർ സ​ല​ഫി പ​റ​ളി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മേ​ഴ​ത്തൂ​ർ, ബ​ത്ഹ ദ​അ്‌​വ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖ​യ്യും ബു​സ്താ​നി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബു​സ്താ​നി, അ​ജ്മ​ൽ മ​ദ​നി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സു​ല്ല​മി, റ​ഫീ​ഖ് സ​ല​ഫി ദ​വാ​ദ്മി, സ​നീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി ബു​റൈ​ദ, ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി ജി​ദ്ദ, ഉ​സാ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വA​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ‘ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ’ ആ​പ്പി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കും. ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി: മാ​ന​വ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എം. സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ റി​യാ​ദ് ഏ​രി​യാ​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട ന​വും സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. കെ.​എ​ൻ.​എം. മ​ദ്ര​സ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. ‘സൂ​ഫി​സം: ആ​ത്മീ​യ​ത, ഇ​സ്‌​ലാം’, ‘മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാം’ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി വാ​ഹ​ന​സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹി, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മു​ജീ​ബ് അ​ലി തൊ​ടി​ക​പ്പു​ലം, ഫൈ​സ​ൽ കു​നി​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബു​സ്താ​നി, അം​ജ​ദ് അ​ൻ​വാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Learn the Quran National Conference held in Riyadh
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