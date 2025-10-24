Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:28 AM IST

    ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 14ന്

    ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 14ന്
    ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ 2025ലെ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി അ​ൽ​മു​ൽ​ത്ത​ഖി ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ റി​യാ​ദ് ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​ൽ ജാ​മി​അ ബു​സ്താ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി പ്ര​ചാ​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മാ​നി മൗ​ല​വി ര​ചി​ച്ച ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള സ്വാ​ഫാ​ത്ത്, യാ​സീ​ൻ, ഫാ​ത്വി​ർ, സ​ബ​അ് എ​ന്നീ നാ​ല് അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​വം​ബ​ർ 14, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ട് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും, സൗ​ദി​ത​ല ഓ​ഫ് ലൈ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 21 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും, ക്ലാ​സു​ക​ളും, മ​റ്റു വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.learnthequran.org ലൂ​ടെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും, പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കും.

    റി​യാ​ദ് റൗ​ദ​യി​ലെ അ​ൽ​മു​ൽ​ത്ത​ഖി ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖ​യ്യും ബു​സ്താ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എ​ൻ.​എം ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​സ് ലാ​ഹി കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​സാ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​യാ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബു​സ്താ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് എ​ട​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്ത് എ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം അ​റി​യു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും രീ​തി​യും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന വി​ജ​യി​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, ആ​ദ്യ പ​ത്ത് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. കെ.​എ​ൻ.​എം സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലെ​യും, ദ​അ്‌​വ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലെ​യും പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും, പ​രീ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് +9665 3629 1683, +9195 6764 9624, +9665 6250 8011, +9665 5052 4242 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

