Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 May 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 2:16 PM IST

    യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ലീ​ഡ​ർ​മാ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ലീ​ഡ​ർ​മാ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ പാ​ർ​ല​മെൻറ്​ ഇ​ല​ക്ഷ​നി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    യാം​ബു: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ബോ​ധ​വും നേ​തൃ​ഗു​ണ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ പാ​ർ​ല​മെൻറ്​ ഇ​ല​ക്ഷ​നും പു​തി​യ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും ന​ട​ന്നു. നാ​ലാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ 10ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ വ​ഴി വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റം​സാ​ൻ (ഹെ​ഡ് ബോ​യ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​ലി​ഹ് (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ്‌​ബോ​യ്), കെ​വി​ൻ പ്ലാ​മൂ​ട്ടി​ൽ അ​ജി (വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), റി​തി​ക് ഹ​രീ​ഷ് (ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ഷാ​ദ് (സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​യ്യൂ​ബ് എ​ലി​യാ​സ് ജ​മാ​ൽ (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഥീ​ന ജോ​സ​ഫ് (ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ), ച​നു​മി സ​കി​ത്ന ജ​യ​സി​ങ്​ (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ്‌​ഗേ​ൾ), ഫി​ദ ശ​ഫീ​ഖ് (വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ആ​ൻ​ഡ്രി​ന ലാ​ൽ (ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​ന അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖു​ദ്ദൂ​സ് ശൈ​ഖ് (സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ദി​യ മേ​രി ബി​നോ​ഷ് (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കാ​പ്പി​ൽ ഷാ​ജി മോ​ൻ പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ സ​യ്യി​ദ് യൂ​നു​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ത​ൽ​ഹ ബി​ൻ ന​വാ​സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഇം​ത്തി​യാ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും പ​രി​ഭാ​ഷ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ൻ.​കെ. ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ഡ് ബോ​യ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റം​സാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​ഹ്‌​ന ഹ​രീ​ഷ് സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ മ​ഷാ​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​ന അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖു​ദ്ദൂ​സ് ശൈ​ഖ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ അ​ഥീ​ന ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ജ്യോ​തി, ന​ജ്മ പ​ർ​വീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yambuleadersYambu Almanar School
    News Summary - Leaders elected at Yambu Al Manar School
    Similar News
    Next Story
    X