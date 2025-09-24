Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജു​ബൈ​ലി​ൽ ലൗ​ഷോ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:05 AM IST

    ജു​ബൈ​ലി​ൽ ലൗ​ഷോ​ർ 'സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം'

    text_fields
    bookmark_border
    ജു​ബൈ​ലി​ൽ ലൗ​ഷോ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    'ലൗ​ഷോ​ർ' സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ.​ആ​ർ.​സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലൗ​ഷോ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ലാ​സി​ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ലി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് 'ലൗ​ഷോ​ർ'. അ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ട പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. ലൗ​ഷോ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് വ​യ​നാ​ട്, മു​നീ​ർ മു​ക്കം, അ​സ്‌​ലം കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ലൗ​ഷോ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ർ.​സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsjubailSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Lawshore 'Friendship Gathering' in Jubail
    Similar News
    Next Story
    X