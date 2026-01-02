Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 7:34 AM IST

    പാ​ർ​സ​ലു​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഡ്ര​സ്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    പാ​ർ​സ​ലു​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഡ്ര​സ്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​ക്കു​ള്ളി​ലും പു​റ​ത്തേ​ക്കും പാ​ർ​സ​ലു​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ അ​തി​ൽ അ​യ​ക്കു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ വി​ലാ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യി. ദേ​ശീ​യ വി​ലാ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ത​പാ​ൽ പാ​ഴ്സ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും പാ​ർ​സ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ത​ട​യു​ന്ന നി​യ​മം പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടേ​താ​ണ്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ​യും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യ പു​തി​യ നി​യ​മം ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ലാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ത​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഡെ​ലി​വ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​നാ​വ​ശ്യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തു​വ​ഴി പാ​ർ​സ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. അ​ബ്ഷി​ർ, ത​വ​ക്ക​ൽ​ന, സ്വി​ഹ​ത്തി, സു​ബു​ൽ എ​ന്നീ നാ​ല് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ദേ​ശീ​യ വി​ലാ​സം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

