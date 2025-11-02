Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എ​സ് ചി​ത്ര ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘റി​ഥം 2025 - ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ' മെ​ഗാ​ഷോ ലോ​ഞ്ചി​ങ്

    കെ.​എ​സ് ചി​ത്ര ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘റി​ഥം 2025 - ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ മെ​ഗാ​ഷോ ലോ​ഞ്ചി​ങ്
    കെ.​എ​സ് ചി​ത്ര ന​യി​ക്കു​ന്ന 'റി​ഥം 2025 - ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ' മെ​ഗാ​ഷോ ജു​ബൈ​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ കെ.​എ​സ് ചി​ത്ര ന​യി​ക്കു​ന്ന 'റി​ഥം 2025 - ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ' മെ​ഗാ​ഷോ ജു​ബൈ​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ങ് അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ്രീ​കു​മാ​ർ വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു, ന​വ​യു​ഗം ജു​ബൈ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മ​നോ​ജ്, എ​സ്.​ടി ഷി​ബു, കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​രു​ൺ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, ഗ​ൾ​ഫ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ദ​മ്മാം ക്ലി​നി​ക്ക് മാ​നേ​ജ​ർ ജു​നൈ​ദ്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​ക്‌​സ്റ്റാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സി​ൽ​വ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ദ​മ്മാം മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ്, സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ദി​വ്യ, മീ​നു, ന​വ​യു​ഗം ജു​ബൈ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി ദി​ന​ദേ​വ്, ത​ൻ​സ്വ പ്ര​തി​നി​ധി സു​രേ​ഷ് ഭാ​ര​തി, ബി​ജു​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗോ​ൾ​ഡ് കാ​റ്റ​ഗ​റി ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​വ​യു​ഗം ദ​ല്ല മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സ്സാം കൊ​ല്ലം, സാ​ബു വ​ർ​ക്ക​ല, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ജാ​ബി​ർ, വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി ബെ​ൻ​സ​ർ, റീ​ഗ​ൽ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി ല​താ​രാ​ജ​ൻ, മാ​ധ്യ​മം പ്ര​തി​നി​ധി ശി​ഹാ​ബ്, നി​ഷ ഓ​ച്ചി​റ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡ​യ​മ​ണ്ട് കാ​റ്റ​ഗ​റി ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​വ​യു​ഗം കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ര​ണ്യ ഷി​ബു​കു​മാ​ർ, ക​ലാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ന​വ​യു​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ക്ക​ർ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ജി​ത്തു ശ്രീ​കു​മാ​ർ, അ​ഖി​ൽ മോ​ഹ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, ആ​ൽ​വി​ൻ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, ഷി​ബു താ​ഹി​ർ, പ്രി​ജി കൊ​ല്ലം, അ​ന​സ് കാ​ര്യ​റ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ലാ​റ്റി​നം കാ​റ്റ​ഗ​റി ടി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​വ​യു​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​എ.​വാ​ഹി​ദ്, സാ​ജ​ൻ ക​ണി​യാ​പു​രം, പ്രി​ജി കൊ​ല്ലം, ബെ​ൻ​സി​മോ​ഹ​ൻ, ആ​ർ.​ജെ.​സി എം.​ഡി യൂ​സ​ഫ് മു​ള്ളാ​ഡ്, പി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റി​ഥം 2025 പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ട്രെ​യ്‌​ല​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. റി​ഥം 2025 ജു​ബൈ​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ന​വ​യു​ഗം ജു​ബൈ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി ടി.​കെ നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ബി​ജു വ​ർ​ക്കി ആ​മു​ഖ​വും,ഷാ​ജി വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​വ​യു​ഗം ദ​മ്മാം, ജു​ബൈ​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ണ് ജു​ബൈ​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

