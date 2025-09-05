Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 8:13 AM IST

    ജി​ദ്ദ: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ 100 ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി 15ാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സ​മു​ദ്ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​ത’ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഗ​ണ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​ൽ​ജാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ട്, സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സ​ർ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​വും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​വും അ​ൽ​ജാ​സ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മു​ദ്ര ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും പു​തി​യ ഷി​പ്പി​ങ് ലൈ​നു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടും ആ​ഗോ​ള സ​മു​ദ്ര ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 290ല​ധി​കം ബെ​ർ​ത്തു​ക​ളു​ള്ള​തും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1.1 ബി​ല്യ​ൺ ട​ണ്ണി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​ർ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ലി​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട് പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ആ​ഗോ​ള നേ​താ​വാ​കാ​ൻ സൗ​ദി ക​ഠി​ന​മാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും ആ​ഗോ​ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഹ​ബ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​തി​ന്റെ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ​ജാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

