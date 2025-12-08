ലാലാ ഷിഫാസിനെ തിരുവനന്തപുരം കൂട്ടായ്മ ആദരിച്ചുtext_fields
അബഹ: അസീർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച വിന്റർ സീസൺ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സീസൺ ഒന്നിന്റെ വിജയാഘോഷവും സമ്മാന ദാനവും നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ കോഓഡിനേഷൻ ചെയ്ത് മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ചതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച ലാലാ ഷിഫാസിന് അസീർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കൂട്ടായ്മ ആദരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് എം.എ നിസാമുദ്ധീനും, സിയാദ് കണിയാപുരവും ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹാദരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി നസീം അബൂതാഹിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷാജഹാൻ പരുത്തിക്കുഴി നന്ദി പറഞ്ഞു. ജോയിൻ സെക്രട്ടറി ഷാഫി അബ്ദുൽ മജീദ്, ഷിജു ലോകോളജ്, ഷാജഹാൻ പരുത്തിക്കുഴി, നിയാസ് ബീമാപള്ളി, നിയാസ് കണിയാപുരം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
