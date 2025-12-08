Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലാ​ലാ ഷി​ഫാ​സി​നെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:24 AM IST

    ലാ​ലാ ഷി​ഫാ​സി​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ലാ​ലാ ഷി​ഫാ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബ​ഹ: അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ലാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ ഒ​ന്നി​ന്റെ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും സ​മ്മാ​ന ദാ​ന​വും ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത് മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ലാ​ലാ ഷി​ഫാ​സി​ന് അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ലാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ നി​സാ​മു​ദ്ധീ​നും, സി​യാ​ദ് ക​ണി​യാ​പു​ര​വും ചേ​ർ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം അ​ബൂ​താ​ഹി​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ഴി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഷി​ജു ലോ​കോ​ള​ജ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ഴി, നി​യാ​സ് ബീ​മാ​പ​ള്ളി, നി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Lala Shifas was felicitated by the Thiruvananthapuram assembly
