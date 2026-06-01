Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 1 Jun 2026 10:08 AM IST
    date_range 1 Jun 2026 10:08 AM IST

    ബ​ഗ്​​ദാ​ദി​യ ലു​ലു​വി​ൽ ‘ലൈ​ലാ​ലി അ​ൽ ഈ​ദ്’ ഈ​ദ് സ​ന്ധ്യ അ​ര​ങ്ങേ​റി

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബ​ഗ്ദാ​ദി​യ​യും സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ​ദ് സ​ന്ധ്യ​പ​രി​പാ​ടി

    ജി​ദ്ദ: ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ജി​ദ്ദ ബ​ഗ്ദാ​ദി​യ ശാ​ഖ​യും ജി​ദ്ദ സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ലൈ​ലാ​ലി അ​ൽ ഈ​ദ്’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ​ദ് സ​ന്ധ്യ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി.

    ഈ​ദ് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​െൻറ താ​ള​ത്തി​ൽ ക​ല​യും സം​ഗീ​ത​വും സാ​ഹി​ത്യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന ഈ ​ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ഹോ​ത്സ​വം കാ​ണാ​ൻ ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ബ​ഗ്ദാ​ദി​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്.ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​ഥാ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ള​റി​ങ്, പെ​യി​ൻ​റി​ങ്, സൂ​പ്പ​ർ സിം​ഗി​ങ്ങ്, മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഏ​റെ പു​തു​മ ന​ൽ​കി. കു​ഞ്ഞു പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന നി​റ​ങ്ങ​ളാ​ലും വാ​ക്കു​ക​ളാ​ലും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ലും വേ​ദി​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി. ഷാ​ക്കി​റ അ​സീ​സ്, കു​ബ്ര ല​ത്തീ​ഫ്, സ​ലീ​ന മു​സാ​ഫി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​െൻറ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ റൈ​സ, അ​ബ്​​ദു​ല്ല, വ​സീം, നി​സാ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ജ​ന​പ്രി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യെ സം​ഗീ​ത​സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ബാ​ദു​ഷ, ഷാ​ജി, നാ​സ​ർ മോ​ങ്ങം, ശ്രീ​ധ ടീ​ച്ച​ർ, മ​റി​യം ടീ​ച്ച​ർ, റാ​ഫി, ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - 'Laila al-Eid' Eid evening begins in Baghdad's Lulu
