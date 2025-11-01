Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:43 AM IST

    യാം​ബു​വി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി; മ​ല​യാ​ളി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള​ട​ക്കം 200ലേ​റെ പേ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ

    പ​കു​തി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ. ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി
    യാം​ബു​വി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി; മ​ല​യാ​ളി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള​ട​ക്കം 200ലേ​റെ പേ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ
    യാം​ബു: എ​ട്ടു മാ​സ​മാ​യി യാം​ബു​വി​ൽ ജോ​ലി​യും ശ​മ്പ​ള​വു​മി​ല്ലാ​തെ 200ലേ​റെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. ഇ​വ​രി​ൽ നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും അ​തി​ൽ ത​ന്നെ 80ഓ​ളം പേ​ർ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​മാ​ണ്. ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന യാം​ബു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ സോ​യാ​ബീ​ൻ ക്ര​ഷി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​റി​വേ​റ്റി​വ്സ് ക​മ്പ​നി​യി​ലെ (സോ​യ) തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​മ്പ​നി സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​താ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ശ​മ്പ​ള​വും ജോ​ലി​യു​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മ​റ്റും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ'​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ലി​നും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പോ​ലും വ​ക​യി​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹിക​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. വാ​ട​ക, വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം എ​ന്നീ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നും ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ. പ​ല​രു​ടെ​യും ഇ​ഖാ​മ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും ഏ​റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും സേ​വ​നാ​വ​സാ​ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    2008 മു​ത​ൽ യാം​ബു​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​സ്യ എ​ണ്ണ സം​സ്ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ 'സോ​യ' യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 450 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 150 പേ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ ക​മ്പ​നി ശ​മ്പ​ളം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ ശ​മ്പ​ള പേ​മെ​ന്റു​ക​ളും ക​മ്പ​നി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ആ​ദ്യം ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2025 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് ക​മ്പ​നി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ജോ​ലി​ക്ക് വ​ര​രു​തെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ചി​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. യാം​ബു​വി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ പ​ല​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​രേ​ഖ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സും ക​മ്പ​നി പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ.

    News Summary - Labor unrest in Yambu; More than 200 people, including Malayali workers, affected
