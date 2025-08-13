Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽപെ​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ യാം​ബു ന​വോ​ദ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽപെ​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ യാം​ബു ന​വോ​ദ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    തെ​ലങ്കാ​ന സ്വ​ദേ​ശി ഗം​ഗാ രാ​ജ​ത്തി​ന് ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു

    ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി സാ​ക്കി​ർ യാ​ത്രാരേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    യാം​ബു: തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്വ​ദേ​ശി ബി​നു ഓ​മ​ന, തെ​ലങ്കാ​ന സ്വ​ദേ​ശി ഗം​ഗാ രാ​ജം എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ൽ ഖു​റി​യാ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ ബി​നു ഓ​മ​ന തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട്‌ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പ്‌ മാ​റ്റി പു​തി​യ സ്പോ​ൺ​സ​റു​ടെ കീ​ഴി​ൽ യാം​ബു​വി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ഹെ​വി ഡ്രൈ​വ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​ര​വെ ഇ​ഖാ​മ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ്‌ ഹു​റൂ​ബി​ലാ​യി. അ​ത്‌ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട തു​ക ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഹു​റൂ​ബി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റാ​തെ പു​തി​യ ജോ​ലി തേ​ടാ​നോ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​വാ​നോ ക​ഴി​യാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​വോ​ദ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട​ത്.

    എ​ട്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ എ​ത്തി​യ ഗം​ഗാ രാ​ജ​നും ഇ​ഖാ​മ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഹു​റൂ​ബ് ആ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദ്‌ എം​ബ​സി​യി​ൽ നി​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ല​ഭി​ച്ച ഇ. ​പി​ന്നീ​ട് ക്യാ​ൻ​സ​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് യാം​ബു​വി​ലെ​ത്തി​യ ഗം​ഗാ രാ​ജം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗം​ഗാ രാ​ജ​ത്തി​ന്റെ കേ​സി​ൽ ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗം വൈ​സ്‌ കോ​ൺ​സു​ൽ ദി​നേ​ശ്‌ സാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശ്ര​മ ഫ​ല​മാ​യി വീ​ണ്ടും പു​തി​യ ഇ. ​സി അ​നു​വ​ദി​ച്ച്‌ ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ നി​ന്നും‌ യാം​ബു ന​വോ​ദ​യ ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി സാ​ക്കി​റി​ന് കൈ​മാ​റി‌.

    ഗം​ഗാ രാ​ജ​ത്തി​ന്‌ ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്സി​റ്റ്‌ വാ​ങ്ങി​ച്ച്‌ കൊ​ടു​ത്ത്‌ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​രി​ട്ട്‌ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ബി​നു ഓ​മ​ന​യെ​യും ഗം​ഗാ രാ​ജ​ത്തി​നെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച്‌ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഷു​മൈ​സി ‌ഡീ​പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലെ ജ​വാ​സാ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച്‌ ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്സി​റ്റ്‌ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന് ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യാ​ത്ര​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി സാ​ക്കി​റിന്റെ​യും മ​റ്റു ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടേ​യും നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും നീ​ണ്ട വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ച​നം കി​ട്ടി നാ​ട​ണ​ഞ്ഞ​ത്.

