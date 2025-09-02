Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:08 AM IST

    കു​ട്ടി ഹ​സ​ൻ ദാ​രി​മി​ക്ക് യ​മാ​നി​യ്യ കോ​ള​ജ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    കു​ട്ടി ഹ​സ​ൻ ദാ​രി​മി​ക്ക് യ​മാ​നി​യ്യ കോ​ള​ജ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    കു​ട്ടി ഹ​സൻ ദാ​രി​മി​ക്ക് യ​മാ​നി​യ കോ​ള​ജ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ ജാ​മി​അ യ​മാ​നി​യ കോ​ള​ജ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ട്ടി ഹ​സ്സ​ൻ ദാ​രി​മി​ക്ക് യ​മാ​നി​യ്യ കോ​ള​ജ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്ത​ഫ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, കെ.​പി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, നാ​സ​ർ മ​മ്പു​റം, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി കാ​വ​നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.കു​ട്ടി ഹ​സ്സ​ൻ ദാ​രി​മി യ​മാ​നി​യ്യ കോ​ള​ജ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും തു​ട​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ചു.സൈ​ത​ല​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​എം ഹ​സ്സ​ൻ കോ​യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

