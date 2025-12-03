Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    3 Dec 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:00 AM IST

    കുട്ടനാട് കൂട്ടായ്മ രക്തദാന ക്യാമ്പ്

    കുട്ടനാട് കൂട്ടായ്മ രക്തദാന ക്യാമ്പ്
    ദമ്മാം കുട്ടനാട് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ

    ഷിനാജ് കരുനാഗപ്പള്ളിയെ ആദരിച്ചപ്പോൾ

    Listen to this Article

    ദമ്മാം: കുട്ടനാട് കൂട്ടായ്മയും ജനകീയ രക്തദാന സേനയും സംയുക്തമായി ദമ്മാമിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ഒരു ജീവന് പുതിയ ശ്വാസം നൽകാം’ എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നടന്ന ഈ ക്യാമ്പിൽ 50 പേർ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്തു. 37 പേർ രക്തദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നിരവധി വർഷങ്ങളായി രക്തദാനത്തി​െൻറ പ്രചാരകനായ ഷിനാജ് കരുനാഗപ്പള്ളിയെ (ജനകീയ രക്തദാന സേന കോഓഡിനേറ്റർ) നവാസ് പുന്നപ്ര ഫലകം സമ്മാനിച്ച്​ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

    ക്യാമ്പി​െൻറ ഉദ്ഘാടനം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജി മുട്ടാർ മോഴച്ചേരി നിർവഹിച്ചു.

    വൈസ്​ പ്രസിഡൻറ്​ വിനീഷ് അമ്പലപ്പുഴ, മിനി സജി ജേക്കബ്, ഗോകുൽ അമ്പലപ്പുഴ, ലാജി കരുമാടി, മാർട്ടിൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ, ബിന്ദു മാർട്ടിൻ, അൻസാർ ആലപ്പുഴ, റിയാസ് ആലപ്പുഴ, രാജീവ് ചെട്ടികുളങ്ങര തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

