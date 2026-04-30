    Saudi Arabia
    date_range 30 April 2026 7:37 AM IST
    date_range 30 April 2026 7:37 AM IST

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​പ്പൂ​രും ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദും

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​പ്പൂ​രും ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദും
    കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​പ്പൂ​ർ, ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കി​ഴി​ശ്ശേ​രി

    ജി​ദ്ദ/​മ​ല​പ്പു​റം: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​രാ​യ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​പ്പൂ​രും ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കി​ഴി​ശ്ശേ​രി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സൗ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റിെൻറ ‘ഗ​സ്​​റ്റ്​​സ്​ ഓ​ഫ് ക​സ്‌​റ്റോ​ഡി​യ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​ടു ഹോ​ളി മോ​സ്‌​ക്സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    മ​ദീ​ന​യി​ലെ മ​ലി​ക് ഫ​ഹ​ദ് ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ പ്രി​ൻ​റി​ങ്​ കോം​പ്ല​ക്സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഖു​ര്‍ആ​െൻറ മ​ല​യാ​ളം ആ​ശ​യ വി​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച​വ​രി​ല്‍ ഒ​രാ​ളാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​പ്പൂ​ർ. പു​ളി​ക്ക​ൽ മ​ദീ​ന​ത്തു​ൽ ഉ​ലൂ​മി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി വി​ര​മി​ച്ച ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​ല​വി​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി ഇ.​ടി.​സി.​എ​സ് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു റി​സ​ർ​ച്ച് സെൻറ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ‘എം.​എം. ഗ​നി’ അ​വാ​ർ​ഡും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റിെൻറ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​റിെൻറ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗം അ​ഡ്വൈ​സ​ര്‍ കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. നൂ​റി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​മു​ഖ​രെ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക മു​സ്‌​ലിം സൗ​ഹൃ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​തി​ഥി​ക​ൾ മെ​യ് 18ന് ​വി​ശു​ദ്ധ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. ഇ​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മെ​യ് 17ന് ​ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലെ സൗ​ദി എം​ബ​സി​യി​ല്‍ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കും.

    TAGS:Saudi Arabia
    News Summary - Kunji Muhammad Parapoor and Dr. Sheikh Muhammad were the special guests of King Salman
