Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Aug 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:27 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ "ഗ​സ്സ വം​ശീ​യ ഉ​ന്മൂ​ല​നം മോഡൽ' ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചേ​ക്കും -കെ.​ടി. ജ​ലി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഗ​സ്സ വം​ശീ​യ ഉ​ന്മൂ​ല​നം മോഡൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചേ​ക്കും -കെ.​ടി. ജ​ലി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ
    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​ടി. ജ​ലി​ല്‍ എം.​എ​ൽ.​എ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ലോ​ക​ത്തു ത​ന്നെ മ​ഹ​ത്താ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു ദ​ശ​ക​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ള്‍ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം അ​ത് ക​ടു​ത്ത ഭീ​ഷ​ണി​യെ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലി​ല്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹ്രസ്വ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ന​ല്‍കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര കാ​ല​ത്തുത​ന്നെ ഹൈ​ന്ദ​വ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, അ​തി​നെ നേ​രി​ടാ​ന്‍ ജ​വ​ഹ​ര്‍ലാ​ല്‍ നെ​ഹ്റു​വി​നെ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ഗ​ല്ഭ​രാ​യ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും അ​ക്കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 'ഇ​ന്ത്യ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ' എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വ​വ്യാ​ഖ്യാ​ത​മാ​യ ഗ്ര​ന്ഥം ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    സി.​എ​ച്ചി​നെ പോ​ലു​ള്ള മ​ഹാ​ന്മാ​രു​ടെ മ​തേ​ത​ര പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ മ​താ​ഭി​മു​ഖ്യം പു​ല​ര്‍ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഈ ​നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റം അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ഇ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ​ർ​ഗീ​യ ചേ​രി​തി​രി​വ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ മാ​ത്ര​മേ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ന്‍ യോ​ജി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​സ​മി​ലും ബി​ഹാ​റി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പി​ന്നാക്ക ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റം​ത​ള്ളു​ക​യും ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് റേ​ഷ​ന്‍ കാ​ര്‍ഡ് ഉ​ൾപ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും. പി​ന്നീ​ട് അ​ങ്ങ​നെ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ ത​ട​വ​റ​ക​ളി​ല്‍ പാ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ക​ല​ഹി​ക്കു​ക​യും അ​ങ്ങ​നെ ഗ​സ്സ​യി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യു​ള്ള വം​ശീ​യ ഉ​ന്മൂ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക എ​ന്നും ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    800 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ മു​സ്‍ലിം ച​രി​ത്ര​ത്തെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. താ​ജ്മ​ഹ​ൽ, കു​ത​്ബ് മീ​നാ​ർ, ചെ​ങ്കോ​ട്ട, ഫ​ത്തേ​പൂ​ര്‍സി​ക്രി തു​ട​ങ്ങി​യ ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം ച​രി​ത്രം മാ​റ്റി എ​ഴു​തി​യാ​ലും, ഇ​തെ​ല്ലാം ആ​രാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് ച​രി​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ നി​ര​വ​ധി സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ സ​ഹി​തം അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കി​സ്മ​ത് മ​മ്പാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സി.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

