Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 March 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 2:00 PM IST

    യ​മ​നി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് യ​മ​നി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള സ​ഹാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യ​മ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി.

    യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന യ​മ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ആ​ശ്വാ​സം എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ദ​ർ മൗ​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ കൃ​ത്രി​മ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​റാം ഘ​ട്ടം കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്രി​മ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    2025ൽ ​മാ​ത്രം കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് വ​ഴി 22,705 സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഇ​ത് 7,025 വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്ത​താ​യും സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഹ​ജ്ജ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ വ​ഴി ഒ​രാ​ഴ്ച​യ്ക്കു​ള്ളി​ൽ 118 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി പ്ര​തി​രോ​ധം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, പ്ര​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ഈ ​ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. കൂ​ടാ​തെ, അ​ൽ മ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​ർ വ​ഴി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 138 രോ​ഗി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 52 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 451 ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    86 പേ​ർ​ക്ക് നെ​ഫ്രോ​ള​ജി ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യോ​ടെ​യു​ള്ള കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫി​െൻറ ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ യ​മ​നി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ തു​ണ​യാ​കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yemenprogramsKS reliefStrengthenhealth security
    Similar News
    Next Story
    X