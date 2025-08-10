Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:26 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:26 AM IST

    അ​നാ​ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    അ​നാ​ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    മോ​ണ്ടി​നെ​ഗ്രോ​യി​ലെ സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി കെ.​എ​സ്‌. റി​ലീ​ഫ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ബൈ​സ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി സ​ഹാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കിങ് സ​ൽ​മാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്) അ​നാ​ഥ​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​ൻ സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ മോ​ണ്ടി​നെ​ഗ്രോ​യി​ലെ ഒ​രു സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സം​യു​ക്ത എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് കാ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് ക​രാ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മോ​ണ്ടി​നെ​ഗ്രോ​യി​ലെ 400 ല​ധി​കം അ​നാ​ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. ജീ​വി​ത​ചി​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​രോ അ​നാ​ഥ​നും പ്ര​തി​മാ​സം 60 ഡോ​ള​ർ ന​ൽ​കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്നു. ക​രാ​റി​ൽ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫി​ലെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ലാ​യ അ​ഹ​്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ബൈ​സും മോ​ണ്ടി​നെ​ഗ്രോ​യി​ലെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഷെ​യ്ഖ്ഡം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി​യു​മാ​യ റി​ഫാ​ത്ത് വി​സി​ക്കും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മേ, ജീ​വി​ത​ചി​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​രോ അ​നാ​ഥ​നും പ്ര​തി​മാ​സം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​നാ​ഥ​രു​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​തും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ 13 പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​നാ​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി ഫ​ലം ചെ​യ്യും. മോ​ണ്ടി​നെ​ഗ്രോ​യി​ലെ അ​നാ​ഥ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - K.S. Relief signs agreement to help orphans
