Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 8:06 AM IST

    ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്

    ഈ ​വ​ർ​ഷം 1.2 കോ​ടി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കും
    ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്
    ഫോ​ട്ടോ: കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന മേ​ധാ​വി​ക​ളെ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കാ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള സ​ഹാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്) വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നു. 2026ഓ​ടെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 1.2 കോ​ടി ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ 2026ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റം റോ​യ​ൽ കോ​ട​തി ഉ​പ​ദേ​ഷ്​​ടാ​വും കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ റ​ബീ​അ ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 2025ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 44 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 113 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത 11 സൗ​ദി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 40 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ 1.2 കോ​ടി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും. 42 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 309 സ​ന്ന​ദ്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി 20 കോ​ടി റി​യാ​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി.

    ഇ​രു ഹ​റം പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ 2026ലെ ​ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 73 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1.3 കോ​ടി പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​​ന്റെ ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കും. 17,868 ട​ൺ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക, ഇ​തി​ന്​ 12.3 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വാ​കും.​മാ​നു​ഷി​ക-​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദു​ർ​ബ​ല സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

