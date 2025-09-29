Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:58 AM IST

    കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്; ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ, വൈ​ദ്യ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്
    കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്; ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ

    സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ ആ​ളു​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി സൗ​ദി. ആ​ഗോ​ള സ​ഹാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ, വൈ​ദ്യ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലു​ട​നീ​ളം നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ക​യും ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ അ​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ബു​ർ​ക്കി​ന ഫാ​സോ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യാ​യ ഔ​ഗാ​ഡൂ​ഗൗ​വി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വ​ലി​യൊ​രു ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 40 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​ര​മു​ള്ള​തും അ​വ​ശ്യ ഭ​ക്ഷ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യ 38,900 ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ൾ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 2,33,400 വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​മെ​ന്നും കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ് വ​ക്താ​വ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    2024ൽ ​കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സം​രം​ഭം. കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മൗ​റി​ത്താ​നി​യ​യി​ലെ നൗ​ക്ചോ​ട്ടി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സ​ർ​ജ​റി, ക​ത്തീ​റ്റ​റൈ​സേ​ഷ​ൻ ദൗ​ത്യം കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 18 അം​ഗ വ​ള​ന്റി​യ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം 28 ഓ​പ്പ​ൺ ഹാ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ജ​റി​ക​ളും 95 കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് ക​ത്തീ​റ്റ​റൈ​സേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും, മൂ​ന്ന് ട്രാ​ൻ​സ്ക​ത്തീ​റ്റ​ർ അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് ഇം​പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ഡാ​നി​ലെ നോ​ർ​ത്ത് കോ​ർ​ഡോ​ഫാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഷെ​യ്കാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് 1,400 ഭ​ക്ഷ​ണ കി​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. സു​ഡാ​നി​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്.

