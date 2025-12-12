Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 Dec 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:49 AM IST

    കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യു​ടെ ‘റി​ഥം-​ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി

    കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യു​ടെ ‘റി​ഥം-​ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്​​കാ​രി​ക​വേ​ദി പ്ര​ശ​സ്​​ത ഗാ​യി​ക കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദ​മ്മാം: പ്ര​ശ​സ്​​ത ഗാ​യി​ക കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര ന​യി​ച്ച ‘റി​ഥം-​ട്യൂ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ മെ​ഗാ ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റി. ദ​മ്മാം ലൈ​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്​​കാ​രി​ക​വേ​ദി​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ദ​മ്മാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ചി​ത്ര​ക്കും സം​ഘ​ത്തി​നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഊ​ഷ്​​മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് മെ​ഗാ ഷോ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഗീ​ത നി​ശ രാ​ത്രി ഏ​റെ വൈ​കി​യും നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്ത് വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​യു​ടെ ശ​ബ്​​ദ​മാ​ധു​ര്യം നേ​രി​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ, അ​നാ​മി​ക, ശ്രീ​രാ​ഗ് ഭ​ര​ത​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ചി​ത്ര​യോ​ടൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഗീ​ത​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പി​ന്നി​ട്ട പ​ത്മ​ശ്രീ കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യെ ദ​മ്മാ​മി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​ഞ്ജു മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. വാ​ഹി​ദ് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ, അ​നാ​മി​ക എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ആ​ഷി​ഖ്, പു​ഷ്പ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും ശ്രീ​രാ​ഗ് ഭ​ര​ത​ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​ജു വ​ർ​ക്കി​യും അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ ഗി​ബി​യ​ക്ക്​ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്രി​ജി കൊ​ല്ലം, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​രും സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി​സി​ന​സ്​ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ബ​ദ​റു​ദീ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദി​നും ബി​സി​ന​സ്​ യൂ​ത്ത് ഐ​ക്ക​ൺ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് റി​യാ​സ് ഷം​സു​ദ്ദീ​നും കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​നു​മാ​യ ജോ​ളി ലോ​ന​പ്പ​ൻ, അ​ഫ്സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ന​വ​യു​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ദാ​സ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, സാ​ജ​ൻ ക​ണി​യാ​പു​രം, അ​രു​ൺ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ, ആ​ർ. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സ​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, നി​സാം കൊ​ല്ലം, ശ​ര​ണ്യ ഷി​ബു, ത​മ്പാ​ൻ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ജാ​ബി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ബി​നു​കു​ഞ്ഞ്, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഷി​ബു​കു​മാ​ർ, ഉ​ണ്ണി മാ​ധ​വം, സാ​ബു വ​ർ​ക്ക​ല, ഷാ​ജി വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി, ബ​ക്ക​ർ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ര​ഞ്ജി​ത പ്ര​വീ​ൺ, വി​നീ​ഷ്, മ​ഞ്ജു അ​ശോ​ക്, സി​യാ​ദ് പ​ള്ളി​മു​ക്ക്, സു​നി​ൽ വ​ലി​യാ​ട്ടി​ൽ, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, രാ​ജ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, സ​ഹീ​ർ​ഷ, മ​നോ​ജ് ബി, ​ഷ​ഫീ​ഖ്, നൗ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

