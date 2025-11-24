Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 8:42 AM IST

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മു​ഖാ​മു​ഖം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ‘കൃ​പ’

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മു​ഖാ​മു​ഖം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ 'കൃ​പ'
    cancel

    റി​യാ​ദ്: അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ കൂ​രി​രു​ട്ട് നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ന​ട്ട​പ്പാ​തി​ര​ക്ക് ഉ​ദി​ച്ചു​വ​ന്ന സൂ​ര്യ​കി​ര​ണ​മാ​ണ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​മെ​ന്ന്​ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​എ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കൃ​പ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ഖാ​മു​ഖം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘അ​റി​വാ​ണ് അ​ധി​കാ​രം, വി​വ​രാ​വ​കാ​ശം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ ശ​ക്തി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 10 രൂ​പ​യും ഒ​രു വെ​ള്ള ക​ട​ലാ​സി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി പൗ​ര​ൻ വ​രു​മെ​ന്ന ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടും ഭ​യ​ത്തോ​ടു​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 കൊ​ല്ലം കൊ​ണ്ട് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ്ല​വം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​െൻറ അ​ഴി​മ​തി ത​ട​യാ​ൻ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ അ​ന​വ​ധി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. പൗ​ര​െൻറ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​മാ​യ നി​യ​മാ​വ​കാ​ശം വ​ഴി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വ​രെ ചോ​ദ്യ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്താ​നും താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പൗ​ര​െൻറ അ​ധി​കാ​രം വ​ക​വെ​വെ​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് മ​റ്റെ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ളും അ​തി​പ്ര​ഭാ​വം ഉ​ണ്ട്. മ​റ്റു നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ അ​റി​യാ​നു​ള്ള നി​യ​മം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര ലോ​ക​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ച ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട​രു​തെ​ന്ന് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച 49 മു​ത​ല്‍ 53 വ​രെ​യു​ള്ള പേ​ജു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച്​ സ​ദ​സി​ൽ​നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭ്ര​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ഗ്ലാ​മ​ർ ലോ​ക​മ​ല്ല അ​തി​െൻറ പി​ന്നി​ലെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ജീ​വി​ത​മെ​ന്നും ഡോ. ​എ.​എ. ഹ​ക്കിം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി.​ജെ. ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, നാ​ദി​ർ​ഷ, ജ​ലീ​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, പ്രെ​ഡി​ൻ അ​ല​ക്സ്, ക​രിം കാ​നാ​മ്പു​റം, അ​സീ​സ് പ​വി​ത്ര, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, റ​സ്സ​ൽ മ​ഠ​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, ബി​നു കെ. ​തോ​മ​സ്, ക്ലീ​റ്റ​സ്, യാ​സി​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​സീ​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, ഇ​ല്യാ​സ്, ബ​ഷീ​ർ സാ​പ്റ്റി​കൊ, നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ, സ​മീ​ർ റൈ​ബോ​ക്, സ​ജീ​വ് കാ​യം​കു​ളം, അ​ഖി​നാ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​ബ്​​ദ​​ു​ൽ ഖാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശേ​രി, ഇ​സ​ഹാ​ക്ക് ലൗ​ഷോ​ർ, പി.​കെ. ഷാ​ജി, ക​ബീ​ർ മ​ജീ​ദ്, ര​ഞ്ജി​ത്, നൗ​ഷാ​ദ് യാ​ക്കൂ​ബ്, കെ.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, സു​ധീ​ർ മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി ആ​മു​ഖ​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ​റ​ഞ്ഞു.

