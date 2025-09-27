Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    27 Sept 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 7:49 AM IST

    കൃ​പ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽപ് ഡെസ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    help desk
    കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘കൃ​പ’ ആ​രം​ഭി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽപ് ഡെസ്ക് 

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘കൃ​പ’ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽപ് ഡെസ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ്, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി, ക്ഷേ​മ​നി​ധി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അം​ഗ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശേ​രി, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ല​വ്ഷോ​ർ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ക​ബീ​ർ മ​ജീ​ദ്, സ​ലിം കൊ​ച്ചു​ണ്ണു​ണ്ണി, സൈ​ഫ് കൂ​ട്ടി​ങ്ക​ൽ, പി.​കെ ഷാ​ജി, ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ​റ​ഫ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, സ​മീ​ർ പി​ച്ച​നാ​ട്ട്, സു​ധി​ർ മൂ​ട​യി​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മ​ജീ​ദ്, കെ.​ജെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് യാ​ക്കൂ​ബ്, സു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സൈ​ഫ് കൂ​ട്ടു​ങ്ങ​ൾ (0500439252), ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ (0531812055) എ​ന്നി ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

