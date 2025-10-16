Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:47 AM IST

    ‘കൃ​പ’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    ‘കൃ​പ’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും
    കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശ്ശേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കൃ​പ) കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ മ​ല​സ് ചെ​റീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ‘കൃ​പ​യോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ പ​രി​പാ​ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ല​വ്ഷോ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​ബീ​ർ മ​ജീ​ദ്, പി.​കെ. ഷാ​ജി, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം, സ​മീ​ർ പി​ച്ച​നാ​ട്ട്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, കെ.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് യാ​ക്കൂ​ബ്, സു​ധീ​ർ മൂ​ട​യി​ൽ, വ​നി​താ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ നി​ഖി​ല സ​മീ​ർ, മൃ​ദു​ല വി​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ​യും പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കാ​യം​കു​ളം നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, കൃ​പ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ജി പെ​രി​ങ്ങാ​ല, കൃ​ഷ്‌​ണ​കു​മാ​ർ, അ​നാ​റ റ​ഷീ​ദ്, സി​യാ​ദ്, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ല​വ്ഷോ​ർ, റ​ൽ​ഹി​യ അ​ന​സ്, റ​സാ​ന അ​ന​സ്, അ​മീ​ൻ, നി​ഷാ​ൻ സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ദീ​ക്ഷ വി​നീ​ഷി​െൻറ നൃ​ത്ത​വും മേ​ളം ടീ​മി​െൻറ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും മാ​വേ​ലി​യും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി.

    സ​ലിം തു​ണ്ട​ത്തി​ൽ, റ​ഷീ​ദ് ചേ​രാ​വ​ള്ളി, ദേ​വ​ദാ​സ് ഈ​രി​ക്ക​ൽ, അ​മീ​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ കോ​യി​ക്ക​ലേ​ത്ത്, മി​ദ്‌​ലാ​ജ്, നി​റാ​ഷ്, ഷം​സ് വ​ട​ക്കേ​ത്ത​ല​ക്ക​ൽ, താ​ജ് മോ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി ശം​സു​ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationkripaSaudi ArabiaFamily gatherings
    News Summary - ‘Kripa’ family gathering and Onam celebration
