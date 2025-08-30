Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:54 AM IST

    "കൃ​പ’​ക്ക് പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    shaiju nambalassery
    ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശ്ശേ​രി

    റി​യാ​ദ്: കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കൃ​പ) പു​ന:​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.നി​ല​വി​ലെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ജീ​ബ് കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സ​മ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശ്ശേ​രി​യെ പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ല​വ് ഷോ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​ബീ​ർ മ​ജീ​ദ്, സൈ​ഫ് കൂ​ട്ടി​ങ്ക​ൽ, ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി, പി.​കെ ഷാ​ജി, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, സ​മീ​ർ പി​ച്ച​നാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:New ChairmankripaSaudi Arabia Newselects
