    9 Oct 2025 9:59 AM IST
    9 Oct 2025 9:59 AM IST

    കെ.​പി. ബ​ഷീ​റു​ദ്ദീ​ന് ജി​ദ്ദ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ജി​ദ്ദ: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്രാ​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​പി. ബ​ഷീ​റു​ദ്ദീ​ന് ജി​ദ്ദ വ​ലി​യ പ​റ​മ്പ് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ശ​റ​ഫി​യ ല​ക്കി ദ​ർ​ബാ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​ൻ.​എ. ല​ത്തീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​സു​ഫ് തൊ​പ്പാ​ശ്ശേ​രി, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​പി. യൂ​നു​സ്, സ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഷീ​റു​ദ്ദീ​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം കെ.​എ​ൻ.​എ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ൽ​കി. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​പി ഹാ​രി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​നി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. അ​ഷ്റ​ഫ് കോ​ളാ​യി​ൽ , വി.​സി ആ​ഷി​ഖ്, ടി.​പി സ​ഫീ​ൽ, ഫ​സ​ൽ മ​ലാ​ട്ടി​ക്ക​ൽ , അ​സ്‍ല​ഒ ടി.​പി, ഉ​നൈ​സ് മാ​ണാ​കു​ന്ന​ൻ കെ.​കെ. കോ​യ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

