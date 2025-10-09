കെ.പി. ബഷീറുദ്ദീന് ജിദ്ദ വലിയപറമ്പ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
ജിദ്ദ: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കെ.പി. ബഷീറുദ്ദീന് ജിദ്ദ വലിയ പറമ്പ് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കൂട്ടായ്മയുടെ രക്ഷാധികാരികളിലൊരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശറഫിയ ലക്കി ദർബാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ.പി. അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് കെ.എൻ.എ. ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂസുഫ് തൊപ്പാശ്ശേരി, വീരാൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ, കെ.പി. യൂനുസ്, സജിത്ത് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. ബഷീറുദ്ദീനുള്ള ഉപഹാരം കെ.എൻ.എ ലത്തീഫ് നൽകി. ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി കെ.പി. സിദ്ദീഖ് സ്വാഗതവും കെ.പി ഹാരിസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കെ.പി മുഹമ്മദ് ഹാനി ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. അഷ്റഫ് കോളായിൽ , വി.സി ആഷിഖ്, ടി.പി സഫീൽ, ഫസൽ മലാട്ടിക്കൽ , അസ്ലഒ ടി.പി, ഉനൈസ് മാണാകുന്നൻ കെ.കെ. കോയക്കുട്ടി എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
