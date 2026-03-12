Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 March 2026 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 11:14 AM IST

    കെ.​പി. അ​ഷ​റ​ഫി​ന്​ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    കെ.​പി. അ​ഷ​റ​ഫി​ന്​ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​പി. അ​ഷ്​​റ​ഫി​ന്​ റി​യാ​ദി​ലെ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന റി​യാ​ദി​ലെ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം കെ.​പി. അ​ഷ​റ​ഫി​ന്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സൗ​ദി ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യ സു​ൽ​ഫി ചെ​ബാ​ല ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ജ​യ​ർ അ​ലി മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത്, സ​ജി സ​മീ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ ബാ​ബു, സ​ജി മേ​ലേ​തി​ൽ, ഉ​നൈ​സ്, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് അ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച സ്നേ​ഹ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ന് കെ.​പി. അ​ഷ്​​റ​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

