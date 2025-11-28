Begin typing your search above and press return to search.
    കോഴിക്കോടൻസ് റിയാദ് ‘സ്കൂൾ ഫെസ്​റ്റ്’​ ചിത്രരചന മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    കോഴിക്കോടൻസ് റിയാദ് ‘സ്കൂൾ ഫെസ്​റ്റ്’​ ചിത്രരചന മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    മഹിറ സദഫ് (കിഡ്സ്‌ ചിത്രരചന), ജുവാൻ ജോർജ് (സബ് ജൂനിയർ), മാധവി കൃഷ്ണ (ജൂനിയർ), എബാ സുബൈർ (സീനിയർ), ഹുമൈറ ഉമം (ഉപന്യാസം)

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ശിശുദിനാഘോഷത്തിനോട്​ അനുബന്ധിച്ച് റിയാദിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്‌മ ‘കോഴിക്കോടൻസ്’ സംഘടിപ്പിച്ച സ്‌കൂൾ ഫെസ്​റ്റിലെ ചിത്രരചന, ഉപന്യാസ രചന മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിയാദ്​ ഷോല മാളിലെ അൽവഫ ഹൈപ്പറിൽ ഈ മാസം 14ന്​ ശിശുദിനത്തിലാണ്​ മത്സരം നടന്നത്​. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽനിന്നുള്ള നിരവധി കുട്ടികളാണ്​ മത്സരത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്​.

    ചിത്രരചന കിഡ്​സ്​ വിഭാഗത്തിൽ മഹിറ സദഫ്​, നുമ, മുസമ്മിൽ എന്നിവർ ആദ്യ മൂന്ന്​ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക്​ അർഹരായി. സബ്​ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ജുവാൻ ​ജോർജ്​, മൈമൂന ഫിദ, ആവനി രാജേഷ്​ എന്നിവർ ഒന്ന്​, രണ്ട്​, മൂന്ന്​ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. ജൂനിയർ വിഭാഗതിൽ മാധവി കൃഷ്​ണക്കാണ്​ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഹൃദയ്​ സന്ദീപിന്​ രണ്ടും ശൈഖ മെഹ്​റക്ക്​ മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

    സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ എബാ സുബൈർ, ഹുമൈറ ഉമം, അനൂം സിയ എന്നിവർ ഒന്ന്​, രണ്ട്​, മൂന്ന്​ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക്​ അർഹരായി. ഉപന്യാസ രചന വിഭാഗത്തിൽ ഹുമൈറ ഉമമിനാണ്​ ഒന്നാം സ്ഥാനം. മുഹമ്മദ്​ ​ഇബ്രാഹിം, ഷഹ്​സ എന്നിവർ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. വിദഗ്ദ്ധ ജഡ്​ജുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ മത്സരഫല നിർണയം നടത്തിയത്​. വിജയികളെ നേരിട്ട് വാട്​സ്​ ആപ്​ വഴിയും ഫോണിലൂടെയും വിവരം അറിയിക്കുമെന്ന്​ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

