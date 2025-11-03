Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകോഴിക്കോട് പയ്യോളി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:41 PM IST

    കോഴിക്കോട് പയ്യോളി സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    കോഴിക്കോട് പയ്യോളി സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    സുബീഷ് കങ്കാണിവളപ്പിൽ

    Listen to this Article

    ജുബൈൽ: കോഴിക്കോട് പയ്യോളി സ്വദേശി സുബീഷ് കങ്കാണിവളപ്പിൽ (33) ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി. താമസസ്ഥലത്ത് രാത്രി ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ജുബൈലിലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ഫോറൻസിക് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു. മൃതദേഹം ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    പിതാവ്: സുരേഷ്, മാതാവ്: ബീന. മരണാനന്തര ഔദ്യോഗിക നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനറും ഇന്ത്യൻ എംബസി വളന്റിയറുമായ സലീം ആലപ്പുഴ, കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹമീദ് പയ്യോളി എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jubailconstruction companyKMCC Central CommitteeKozhikode native death
    News Summary - Kozhikode Payyoli native passed away in Jubail
    Similar News
    Next Story
    X