Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകോഴിക്കോട് ജില്ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:22 PM IST

    കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി അസോ. സംഗീത സായാഹ്നം

    text_fields
    bookmark_border
    കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി അസോ. സംഗീത സായാഹ്നം
    cancel
    camera_alt

    സം​ഗീ​ത​സാ​യാ​ഹ്നം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശി​ഹാ​ബ്​ കൊ​ട്ടു​കാ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഗീ​ത​സാ​യാ​ഹ്ന​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സി​റ്റ് 18ലെ ​അ​ൽ അ​മീ​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്​​തി​റാ​ഹ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഗ്രൂ​പ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ടി.​എം. അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടുാ​ട്, റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, സൈ​ദ് മീ​ഞ്ച​ന്ത, പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​റ​ബ്കോ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സി​ദ്ധീ​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നി​ഹ്​​മ​ത്തു​ല്ല, ഡോ. ​ലു​ബി​ന ബാ​നു, ഡോ. ​പീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഷീ​ദ് മു​വാ​റ്റു​പ്പു​ഴ, റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, മ​ജീ​ദ് പ​തി​നാ​റു​ങ്ക​ൽ, റാ​ഷി​ദ് ദ​യ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, ഷൈ​ജൂ പ​ച്ച, അ​നീ​ഷ റ​ഹീ​സ്, ഹാ​രി​സ് ചാ​ല​പ്പു​റം, ടി.​വി.​എ​സ്. സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ​താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌, മു​ത്ത​ലി​ബ്​ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, സ​ത്താ​ർ മാ​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഫ​ഹിം അ​സ്​​ലം, നാ​സ​ർ പൂ​നൂ​ർ, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ, അ​ൽ​താ​ഫ്, ദേ​വ​ദാ​സ്, ഷ​റ​ഫു, സ​ലിം ചാ​ലി​യം, മ​നാ​ഫ്, ന​സീ​ർ, ഷ​ബീ​ർ, ന​ദീം അ​സ്​​ലം, ഡാ​നി​ഷ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ്, ജി​നീ​ഷ് അ​ത്തോ​ളി, നാ​മി​ഷ അ​സ്​​ലം റ​സീ​ന, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ജ​സീ​ന മു​ത്ത​ലി​ബ്, ഷാ​ജി​ന ഷ​റ​ഫ്, ഫൗ​സി​യ നി​സാം, ഷം​ല ഷി​റാ​സ്, ജി​ഷ മ​ജീ​ദ്, ഷം​ല റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സ്​​ലം പാ​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:music eveningKozhikode District Pravasi Associationkozhikode district
    News Summary - Kozhikode District Pravasi Association Music Evening
    Similar News
    Next Story
    X