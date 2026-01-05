Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകോ​ഴി​ക്കോ​ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 7:58 AM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം 'സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മം 2026' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മം 2026 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സൗ​ദ കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് ഫോ​റം (കെ.​ഡി.​എ​ഫ്) 'സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മം 2026' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് ഹി​ഫ്സു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ‘മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ണ​യി​ച്ച​വ​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മെ​ഴു​തി​യ സൗ​ദ കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ഷാ​ഹി​റ ഹു​സ്നു മു​ക്കം വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്വ​ന്തം വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ജ്യോ​തി​കു​മാ​ർ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രെ​യും ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച കു​ടും​ബി​നി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഫാ​യി​സ ഗ​ഫൂ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പ​ന​യും ഡാ​ൻ​സും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ മ്യൂ​സി​ക് ല​വേ​ഴ്സി​ന്റെ ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യും ക​രോ​ക്കെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും സ​ദ​സ്സി​ന് സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി.

    മ​ൻ​സൂ​ർ ഫ​റോ​ക്ക്, ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ, മും​താ​സ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഗാ​ന​മേ​ള പ​രി​പാ​ടി​യെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കി. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും, പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം യു​സു​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഷ​മ​ർ​ജാ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മാ​വൂ​ർ, അ​ഫാ​ൻ റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ർ​ഷാ​ദ് ഫ​റോ​ക്ക്, അ​ബ്ബാ​സ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, നി​സാ​ർ മ​ട​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​പ്പ​ന അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം റോ​സ്‌​ന ഹി​ഫ്‌​സു, മും​താ​സ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ്യോ​തി ബാ​ബു​കു​മാ​ർ, സു​ബൈ​ദ യൂ​സു​ഫ്, ശ്രീ​ത അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സൗ​ദ കാ​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ഷി​ക് റ​ഹീം സ്റ്റേ​ജ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ജ​ദ് ഫ​റോ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മൂ​സ​ക്കോ​യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabia'Sneha Sangam'Kozhikode District Forum
    News Summary - Kozhikode District Forum organized 'Sneha Sangam 2026'
    Similar News
    Next Story
    X