Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:33 AM IST

    ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ് റി​യാ​ദ്’ സ്കൂ​ൾ ഫെ​സ്​​റ്റ്​

    റി​യാ​ദി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്‌​കൂ​ൾ ഫെ​സ്​​റ്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ്’ സ്‌​കൂ​ൾ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ ഷോ​ല മാ​ളി​ലെ അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​റി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൃ​ഷ്​​ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഏ​റ്റ​വും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും മ​റ്റു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വേ​ദി നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യി​രു​ന്നു. ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​റ​മെ​ഴു​തി വ​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ചു. ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സി​െൻറ വി​ശാ​ല​ത പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​ദ​ഗ്ധ ജ​ഡ്​​ജി​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ളെ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​ വ​ഴി​യോ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യോ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ് ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ ക​ബീ​ർ ന​ല്ല​ളം അ​റി​യി​ച്ചു.

