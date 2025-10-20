Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ല​ബാ​റി​ന്റെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:48 PM IST

    മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ളും രു​ചി​ക​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് 2025'

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ളും രു​ചി​ക​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് 2025
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ്' കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' അ​ൽ​മ​ഹ്ജ​ർ ഖു​ബ്ബ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ ഫെ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ല്ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​കെ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, വി.​പി മു​സ്ത​ഫ, സ​മ​ദ് പ​ട്ട​ണി​ൽ, മും​താ​സ് ടീ​ച്ച​ർ, ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ, കെ. ​സൈ​ദ​ല​വി, അ​സ്ഹ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​പി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം, മൈ​ലാ​ഞ്ചി, ക്വി​സ്, ഡ്രോ​യി​ങ്, ക​ള​റി​ങ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ, ലെ​മ​ൺ സ്പൂ​ൺ, ഫ​ൺ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ഷൂ​ട്ട്‌ ഔ​ട്ട്‌, പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി പ​ഞ്ച ഗു​സ്തി, ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ക​മ്പ​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഒ​പ്പ​ന​ക​ളും ഡാ​ൻ​സു​ക​ളും മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ മ​ഹി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന കോ​ൽ​ക്ക​ളി​യും ഫെ​സ്റ്റി​ന് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി ന​ൽ​കി. കൊ​ച്ചി​ൻ ഷ​മീ​ർ, മും​താ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ, ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ, ക​രീം മാ​വൂ​ർ, ക​മ​റു​ദ്ദി​ൻ, കാ​സിം കു​റ്റ്യാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഗാ​ന​വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജി​ല്ലാ സി​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ മ​ട​വൂ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രാ​യ എ​ട്ടോ​ളം ബി​സി​ന​സു​കാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​യി​ൽ സേ​വ​നം ന​ട​ത്തി​യ ഹ​ജ്ജ് സെ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഫ​ൽ പ​റ​മ്പി​ൽ ബ​സാ​റി​നു​ള്ള ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും, വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും, സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും, ക​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​ന് എ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്നു. ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജി​ലെ രാ​ജാ​ഗേ​റ്റും, ഹ​ൽ​വ ബ​സാ​റും, ബേ​പ്പൂ​രി​ലെ ക​ട​ൽ തീ​ര​വും പ​ഴ​യ​കാ​ല ഉ​രു വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ ക​ട്ടൊ​ട്ടും, നാ​ദാ​പു​രം പ​ള്ളി​യും, പേ​രാ​മ്പ്ര​യു​ടെ ജാ​ന​കി​ക്കാ​ട് എ​ക്കോ ടൂ​റി​സ​വും, മാ​വൂ​രി​ലെ എ​ള​മ​രം ക​ട​വ് പാ​ല​വും, സി​റ്റി​യി​ലെ പ​ട്ടാ​ള പ​ള്ളി​യും, ത​ളി ക്ഷേ​ത്ര​വും, സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റും, മി​ഠാ​യി തെ​രു​വും ഫെ​സ്റ്റി​നെ​ത്തി​യ​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​വി​ലി​യ​നാ​യി ബേ​പ്പൂ​രി​ന്റെ ക​ട​ൽ തീ​ര​വും ഉ​രു​വും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​പി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ ആ​രം​ഭ സെ​ക്ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ബൈ​ർ വാ​ണി​മേ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ഷീ​ർ കീ​ഴി​ല്ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ഫി പു​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ, മീ​ഡി​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ​ൻ.​പി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, നൗ​ഫ​ൽ റ​ഹേ​ലി, ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, സാ​ലി​ഹ് പൊ​യി​ൽ​തൊ​ടി, ബ​ഷീ​ർ വീ​ര്യ​മ്പ്രം, ത​ഹ​ദീ​ർ വ​ട​ക​ര, വ​നി​താ വിം​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ന​സീ​ഹ അ​ൻ​വ​ർ, ഹാ​ജ​റ ബ​ഷീ​ർ, സാ​ബി​റ മ​ജീ​ദ്, ഹ​ന്ന​ത്ത് മു​ഹ്സി​ൻ, ഫെ​മി​ന അ​ൻ​സാ​ർ, ന​സീ​മ ആ​ബി​ദീ​ൻ, ജെ​സ്‌​ലി, ജം​ഷി, മാ​മു നി​സാ​ർ, ഫ​ർ​ഹാ​ന​ത്ത്, മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ, ഷം​ജാ​ദ് , സ​ലീം മ​ല​യി​ൽ, സ​ലാം അ​പ്പാ​ട​ൻ​ക​ണ്ടി, ഷ​രീ​ഫ് പൂ​ലേ​രി, റ​ഹീം കാ​ക്കൂ​ർ, ഹ​നീ​ഫ മൊ​യ്‌​ദു, നാ​സ​ർ സി​റ്റി, ഹ​നീ​ഫ മ​ല​യ​മ്മ, മു​ഹ്സി​ൻ നാ​ദാ​പു​രം, ഖാ​ലി​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട്, ജ​ലീ​ൽ വ​ട​ക​ര, താ​രീ​ഖ് അ​ൻ​വ​ർ, സി​റാ​ജ് പാ​ലോ​ളി, ഫൈ​സ​ൽ മ​ണ​ലൊ​ടി, ഷ​മീ​ർ ക​ള്ളി​യ​ത്ത്, ഫ​വാ​സ് സി​റ്റി, ശി​ഹാ​ബ് മാ​വൂ​ർ, കോ​യ​മോ​ൻ ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഷം​സി ചോ​യി​മു​ക്ക്, യാ​സി​ർ, ജം​ഷി​ദ്, ഷാ​ന​വാ​സ് ജീ​പ്പാ​സ്, മേ​ക്കൊ​ത്ത് കോ​യ, ഹം​സ മ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി, പി. ​ടി.​മു​നീ​ർ, റ​സാ​ഖ് ചേ​ല​ക്കോ​ട്, ഫ​ബി​ൻ​സ്, ജം​ഷീ​ർ, മ​ജീ​ദ് പൂ​നൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് പ​റ​മ്പ​ൻ, പി.​ടി.​സി​അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ജാ​ബി​ർ കു​റ്റ്യാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi news
    News Summary - kozhikodan fest
    Similar News
    Next Story
    X