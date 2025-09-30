Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകോ​ട്ട​യം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:01 AM IST

    കോ​ട്ട​യം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ട്ട​യം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ൽ കോ​ട്ട​യം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശി​ഹാ​ബ്

    കൊ​ട്ടു​കാ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കോ​ട്ട​യം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്സി​റ്റ് 18 അ​ൽ സ​ഫ്‌​വാ ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ട​ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡേ​വി​ഡ് ലു​ക്ക്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ജി തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എം.​കെ ഫു​ഡ്‌ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര, ഷു​ഹൈ​ബ് ഏ​ന്ത​യാ​ർ, ജ​യ​ൻ കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ, ഫോ​ർ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ബാ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ഷ​ഫീ​ർ, രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ബോ​ണി ജോ​യ്, ബി​ബി​ൻ മ​ണി​മ​ല, ഡെ​ന്നി കൈ​പ്പ​നാ​നി, ബോ​ബി, നി​ഷാ​ദ്, റ​ഫീ​ഷ് അ​ലി​യാ​ർ, ജെ​റി, സി.​കെ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ വി.​എം. സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പാ​ലാ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ജി​ത്ത് പ്രോ​ഗ്രാം അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബീ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് റി​യാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​ണ്ട​മേ​ളം പ​രി​പാ​ടി​യ്ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationsSaudi NewsPravasi AssociationKottayam
    News Summary - Kottayam District Pravasi Association organized Onam celebrations
    Similar News
    Next Story
    X