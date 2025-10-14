കൊട്ടാരക്കര പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷംtext_fields
റിയാദ്: റിയാദിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കൊട്ടാരക്കര പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ 'ഓണപ്പകിട്ട് 2025' ഓണാഘോഷവും സൗദിയുടെ 95 ആം ദേശീയ ദിനാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു. നോർക്ക ചെയർമാൻ റഹ്മാൻ മുനമ്പത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് സജു മത്തായി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ചെയർമാൻ അലക്സ് കൊട്ടാരക്കര ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം റിജോ രാജ് അവതാരകനായിരുന്നു. ബാലുകുട്ടൻ, സലീം അർത്തിയിൽ, സുധീർ കുമ്പിൾ, ഷിബു ഉസ്മാൻ, ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ, ഡോ. അബ്ദുൾ അസിസ്, ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി, കബീർ പട്ടാമ്പി, പുഷ്പരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷൈൻ ദേവിനൊപ്പം ഭാരവാഹി, എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളുമായ ജെറോം മാത്യു, ഷൈജു സക്കറിയ, നൗഷാദ് കുന്നിക്കോട്, റിയാദ് ഫസലുദ്ദീൻ, നിസാം കുന്നിക്കോട്, ജേക്കബ് വർഗീസ്, ശ്രീജിത്ത് ജയകുമാർ, ഷിബിൻ മാത്യു, സാംകുട്ടി മത്തായി, അനൂപ് നായർ, ജോസ് വി ജോൺ, ഷാജി സൈനുദ്ദീൻ, മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്കും മറ്റും നേതൃത്വം നൽകി.
കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾക്കും അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നതിനും വനിത വിങ് നേതൃത്വം നൽകി. സെക്രട്ടറി ബിനോയ് മത്തായി സ്വാഗതവും ട്രസ്റ്റി അലക്സാണ്ടർ തങ്കച്ചൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
