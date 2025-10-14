Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:31 AM IST

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 'ഓ​ണ​പ്പ​കി​ട്ട് 2025' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ദി​യു​ടെ 95 ആം ​ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജു മ​ത്താ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം റി​ജോ രാ​ജ് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ലു​കു​ട്ട​ൻ, സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, സു​ധീ​ർ കു​മ്പി​ൾ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഡോ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൾ അ​സി​സ്, ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, പു​ഷ്പ​രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​ൻ ദേ​വി​നൊ​പ്പം ഭാ​ര​വാ​ഹി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ ജെ​റോം മാ​ത്യു, ഷൈ​ജു സ​ക്ക​റി​യ, നൗ​ഷാ​ദ് കു​ന്നി​ക്കോ​ട്, റി​യാ​ദ് ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, നി​സാം കു​ന്നി​ക്കോ​ട്, ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത് ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഷി​ബി​ൻ മാ​ത്യു, സാം​കു​ട്ടി മ​ത്താ​യി, അ​നൂ​പ് നാ​യ​ർ, ജോ​സ് വി ​ജോ​ൺ, ഷാ​ജി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​നി​ത വി​ങ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് മ​ത്താ​യി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​സ്റ്റി അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

