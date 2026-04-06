Madhyamam
    date_range 6 April 2026 9:31 AM IST
    date_range 6 April 2026 9:31 AM IST

    കൊ​ട്ട​പ്പു​റം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​റി​ന് സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    കൊ​ട്ട​പ്പു​റം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​റി​ന് സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
    കൊ​ട്ട​പ്പു​റം റി​യാ​ദ് ഏ​രി​യ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​ളി​ക്ക​ൽ പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​റി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്/​കൊ​ട്ട​പ്പു​റം: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കൊ​ട്ട​പ്പു​റം റി​യാ​ദ് ഏ​രി​യ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്ര​വാ), പു​ളി​ക്ക​ൽ പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​റി​നു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്വ​രൂ​പി​ക്കു​ന്ന തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​കാ​രു​ണ്യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ 12-ാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഈ ​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് വേ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​ടി. ജ​മാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​അ​ബ്ബാ​സ്, പി.​സി. അ​ഷ്റ​ഫ്, മു​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ടി.​പി. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ, കു​ഞ്ഞാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് തു​ക കൈ​മാ​റി.

    TAGS: Saudi Arabia
    News Summary - Kottappuram Association donates to Palliative Care
