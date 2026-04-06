കൊട്ടപ്പുറം അസോസിയേഷൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് സഹായം കൈമാറി
റിയാദ്/കൊട്ടപ്പുറം: ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ശ്രദ്ധേയമായ കൊട്ടപ്പുറം റിയാദ് ഏരിയ വെൽഫയർ അസോസിയേഷൻ (ക്രവാ), പുളിക്കൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനുള്ള ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക സഹായം കൈമാറി. എല്ലാവർഷവും റമദാൻ മാസത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരൂപിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കാരുണ്യഹസ്തം നീട്ടുന്നത്.
തുടർച്ചയായ 12-ാം വർഷമാണ് അസോസിയേഷൻ ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്. കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.ടി. ജമാൽ, ട്രഷറർ കെ. അബ്ബാസ്, പി.സി. അഷ്റഫ്, മുൻ ഉപദേശക സമിതി അംഗം ടി.പി. നാസർ എന്നിവർ ചേർന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഭാരവാഹികളായ അഫ്സൽ, കുഞ്ഞാൻ എന്നിവർക്ക് തുക കൈമാറി.
