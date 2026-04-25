    Posted On
    date_range 25 April 2026 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 8:26 AM IST

    കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സംഗമവും ഡയാലിസിസ് ഫണ്ട് കൈമാറ്റവും

    റി​യാ​ദ്​ കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റ്റ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ഒ​മാ​നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മി​ക​വു​റ്റ വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സം​ഘ​ട​ന രീ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ സി​യാം​ക​ണ്ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ കാ​ലി​ക​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫി​റോ​സ് ചി​ക്കോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി മീ​ഡി​യ വി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മീ​ഡി​യ വി​ങ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​താ​വി​​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഹ​നീ​ഫ മു​തു​വ​ല്ലൂ​രി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മ​ണ്ഡ​ലം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ബ​ഷീ​ർ വി​രി​പ്പാ​ടം, ഇ.​എം. ഹം​സ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, റി​യാ​സ് കൊ​ട്ട​പ്പു​റം, ല​ത്തീ​ഫ് കു​റി​യോ​ടം, ഷ​ബി​ർ വാ​ഴ​യൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ​സ​മ​ദ് ചി​ക്കോ​ട്, ഷ​ബി​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, മ​ൻ​സൂ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, സ​ലിം സി​യാം​ക​ണ്ടം, സൈ​ദ് എ​ള​മ​രം, ഫ​സ​ലു വാ​ഴ​യൂ​ർ, അ​ബ്ബാ​സ് തു​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു പു​ളി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:RiyadhsaudiarabiaKMCC working committee meeting
    News Summary - Kondotty Mandal KMCC workers' meeting and dialysis fund transfer
