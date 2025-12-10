Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊണ്ടോട്ടി കെ.എം.സി.സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:40 PM IST

    കൊണ്ടോട്ടി കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    കൊണ്ടോട്ടി കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ്​ കെ.​എം.​സി.​സി ​െകാ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി ​െകാ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ത്ഹ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ഡി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് ഓ​മാ​നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ​മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​ത്തി​െൻറ കൊ​ള്ള​രു​താ​യ്മ​ക​ളും അ​ഴി​മ​തി​ക​ളും അ​വ​ർ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മെ​മ്പ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വേ​ങ്ങ​ര, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ശ​രീ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, സ​ഫീ​ർ തി​രൂ​ർ, മു​നീ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ സി​യാ​ങ്ക​ണ്ടം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി ചീ​ക്കോ​ട് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു പു​ളി​ക്ക​ൽ ​സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmeetinggulfkondotty kmcc
    News Summary - Kondotty KMCC workers' meeting
    Similar News
    Next Story
    X