കൊണ്ടോട്ടി സെന്റർ ജിദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: കൊണ്ടോട്ടി സെൻറർ ജിദ്ദയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ വിപുലമായി നടന്നു. കബീർ കൊണ്ടോട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സലീം മധുവായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹസ്സൻ കൊണ്ടോട്ടി, കെ.കെ. മുഹമ്മദ്, ജാഫറലി പാലേക്കോട്, ജംഷി ബാവ കാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. റഹ്മത്ത് അലി എരഞ്ഞിക്കൽ സ്വാഗതവും കബീർ നീറാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
രുചികരമായ ഓണസദ്യയും, പരമ്പരാഗത ഓണക്കളികളും, ഓണപ്പാട്ടുകളും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. ചടങ്ങിൽ നൂഹ് ബീമാപള്ളിയും അഷ്റഫ് വലിയോറയും ചേർന്ന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു.
വിവിധ കലാ, കായിക പരിപാടികൾക്ക് ജംഷി കടവണ്ടി, അഷ്റഫ് കൊട്ടേൽസ്, ഇർഷാദ് കളത്തിങ്ങൽ, റഫീഖ് മധുവായി, ജാബിർ മധുവായി, ഹിദായത്ത് കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
കൂടാതെ നൗഷാദ് ആലങ്ങാടൻ, ബഷീർ കൊമ്മേരി, നംഷീർ കൊണ്ടോട്ടി, കബീർ തുറക്കൽ, എ.ടി. നസ്റു, എ.ടി. നാണി എന്നിവരും ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ വിജയത്തിനായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register