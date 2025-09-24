Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊ​ണ്ടോ​ട്ടി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:15 AM IST

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ഹോ​ത്സ​വം 26ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ൽ; ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി. സു​റു​മി വ​യ​നാ​ടും സം​ഘ​വും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ഹോ​ത്സ​വം 26ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ൽ; ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി. സു​റു​മി വ​യ​നാ​ടും സം​ഘ​വും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ഹോ​ത്സ​വം (മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ർ നൈ​റ്റ്) സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ദ​മ്മാം ഫൈ​സ​ലി​യ്യ യ്വ​വു​മു​ൽ മി​ക്ക ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ ഗ​വേ​ഷ​ക​നും കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ടാ​നും, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ, മാ​ധ്യ​മ, ബി​സി​ന​സ്സ് രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ പ​ട്ടു​റു​മാ​ൽ ഫെ​യിം സു​റു​മി വ​യ​നാ​ട്, ന്യൂ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​സേ​ഷ​ൻ സിം​ഗ​ർ ഫ​ഹ​ദ് ബ​ക്ക​ർ, പ്ര​വാ​സ സം​ഗീ​ത വേ​ദി​ക​ളി​ലെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യം ശു​ഹൈ​ബ് മ​ല​ക്കാ​ർ, ഗാ​യ​ക​ൻ ക​രീം മാ​വൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി. ​അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​മീ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​ന​പ്ര, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​യാ​സ് മ​ര​ക്കാ​ട്ടു​തൊ​ടി​ക, അ​നീ​സ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dhamamSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kondotti festival to be held in Dammam on 26th; T.V. Ibrahim MLA as chief guest. Surumi Wayanad and Sangh to participate
    Similar News
    Next Story
    X