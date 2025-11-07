Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊ​ല്ലം പ്രീ​മി​യ​ർ​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:48 AM IST

    കൊ​ല്ലം പ്രീ​മി​യ​ർ​ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ സി​ക്​​സ്; ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ജെ.​കെ ഹി​റ്റേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ല്ലം പ്രീ​മി​യ​ർ​ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ സി​ക്​​സ്; ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ജെ.​കെ ഹി​റ്റേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ല്ലം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ സി​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഹി​റ്റേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ദ​മ്മാം: കൊ​ല്ലം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ സി​ക്സി​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഹി​റ്റേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​സീ​സി​യ കാ​നൂ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ 10 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ലീ​ഗ് മാ​ച്ചി​ൽ 23 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ജെ.​കെ. ഹി​റ്റേ​ഴ്സും തേ​വ​ല​ക്ക​ര യു​നൈ​റ്റ​ഡ്സും ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി തേ​വ​ല​ക്ക​ര യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ഇ​ല​വ​ൻ സ്​​റ്റാ​ർ​സും നാ​ലാം സ​മ്മാ​നം ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ആ​സ്ട്രോ​സും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സു​ബി​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ (മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​ർ, ഏ​റ്റ​വും വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ), രാ​ഹു​ൽ മ​ണി​വീ​ണ (മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ), ആ​ഷി​ഖ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (മി​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ​ർ), അ​ന​സ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര (മി​ക​ച്ച വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പു​ര​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ഫൈ​ന​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി സ​മീ​ർ റാ​വു​ത്ത​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കൊ​ല്ലം പൈ​തൃ​ക​ത്തി​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ സി​ക്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നാ​ട്ടി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി ന​സീ​ർ വെ​ളി​യി​ലി​​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​​ന്റെ പ​ണി ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​എ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീം ബ​ഷീ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ വൈ​റ​ൽ താ​രം ഹി​ഷാം അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം മു​ഖ്യാ​തി​ഥിയായി​രു​ന്നു.

    കാ​നൂ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​പി​ൻ ദാ​സ് ചെ​ട്ടി​യ​ത്ത് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഹി​റ്റേ​ഴ്സി​ന്​ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഫ​സ്​​റ്റ്​ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ തേ​വ​ല​ക്ക​ര യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്​ ന​സീം അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ഇ​ല​വ​ൻ സ്​​റ്റാ​ഴ്​​സി​ന് പൈ​തൃ​കം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഷീ​ദ് റാ​വു​ത്ത​റും നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ​വ, നി​തി​ൻ ക​ണ്ണ​മ്പ​ള​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യ ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ആ​സ്ട്രോ​ഫി​ന് ജോ​ൺ കോ​ശി​യും ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി. ന​ജീം ബ​ഷീ​ർ, സു​രേ​ഷ് റാ​വു​ത്ത​ർ, ത​സീ​ബ്, സി​ദ്ധു കൊ​ല്ലം, ഷൈ​ജു വി​ള​യി​ൽ, ബി​ജു സി​യാ​ദ്, ഷം​നാ​ദ്, നി​യാ​സ്, റ​ഫീ​ഖ്, വി​ഷ്ണു, അ​രു​ൺ, അ​ൻ​സാ​രി ബ​സാം, അ​ന​സ് ബ​ഷീ​ർ, രാ​ജേ​ഷ് ഖാ​ൻ, ത​സീ​ബ് ഖാ​ൻ, സ​ജ്ജാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റു ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ സി​ക്സി​െൻറ അ​വ​ത​ര​ണ ഗാ​നം ര​ചി​ച്ച മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തി​നും ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ച ഹി​ഷാം അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തി​നും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karunagappallysaudiarabiaKollam Premier League
    News Summary - Kollam Premier League Season Six; Karunagappally J.K. Hitters are the winners
    Similar News
    Next Story
    X